La polémica Itziar Ituño carga contra el Gobierno tras superar el coronavirus: "Se nos mintió"

Itziar Ituño es una de las actrices españolas más reconocidas en estos momentos gracias a su aparición en la serie de Atresmedia 'La casa de papel'. Gracias a la adquisición de una distribuidora internacional de la serie, el personaje de Ituño ha sido conocido por millones de personas.

Ahora, Ituño ha hablado de todo lo que concierne a la crisis del coronavirus ya que fue una de las primeras actrices en españa en contraerlo. Lo hacía durante el rodaje de 'Alardea', una nueva ficción de la televisión pública vasca, ETB. Era el pasado 19 de marzo cuando la actriz anunciaba que había pillado el COVID-19. Desde entonces ha estado luchando contra la enfermedad. De ella ha hablado con el programa radiofónico 'Por si las moscas', del medio argentino Radio Ciudad.

El duro ataque de Itziar Ituño contra el Gobierno de Pedro Sánchez

De esta manera, la actriz ha comentado cómo han sido los días que ha estado combatiendo contra la enfermedad y cómo puede llegar a afectar a una persona: "Yo lo pasé realmente mal y mi pareja estuvo 8 días en el hospital. No es una gripe cualquiera, da unos síntomas rarísimos, hace sentir cosas extrañas"

Sobre los síntomas que ella ha podido vivir en su propia piel, la intérprete vasca explicaba que: "Empiezas con una tos medio tonta, y al día siguiente amaneces con fiebre. Se pierde el olfato de un día para otro, no le sientes olor ni sabor a ninguna cosa. A nivel personal me cambió mucho. Te obliga a frenar, a escuchar mucho tu cuerpo. A observarte, a identificar bien qué comer. Mientras he estado enferma he intentado hacer un cambio en mi misma", confesaba reflexiva tras vivir esta experiencia.

También quiso tener un recuerdo especial para todas aquellas personas que han fallecido durante estos días en su localidad natal, Basauri (Vizcaya): "En mi pueblo ha habido muchas muertes, tengo conocidos cuyos familiares no han salido de esta, y ha sido muy duro no poder despedirse ni hacerles un entierro digno. Me ha tocado bastante de cerca".

La actriz Itziar Ituño siempre rodeada de polémicaCordon Press

Ituño además de actriz, posee el título de licenciada en Sociología urbano-industrial y política, es por eso que es muy común que muestre su opinión al respecto siempre que tiene la oportunidad: "Es momento de un despertar de las cosas importantes, espero que esto cambie muchas cosas y la gente tenga más claras las prioridades, como tener un buen sistema de salud", haciendo referencia a la clase política que se enfrenta estos días a la crisis del coronavirus.

De esta manera, Ituño se mostarba muy dura y crítica con las actuaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado al respecto del coronavirus y su gestión: "No se estaba tomando en serio. Aquí se estaba obligando a la gente a ir a trabajar cuando en Italia ya había bastantes muertos. No me parece de recibo que por mantener la economía se echase a la gente a los leones. Se dieron cuenta tarde de que había que parar del todo y para entonces había un pico de muertos muy alto".

"Se nos mintió y se nos ocultó la situación real para que no cundiese el pánico, pero eso es tratarnos como niños a la población. Señores, esto es más importante y peligroso que una gripe. Todo esto llegó tarde y cuando eres del pueblo llano da mucha rabia", continuaba afirmando muy indiganada con toda la gestión política y administrativa.

El polémico pasado de Itziar Ituño

Debido a su activismo político Ituño ha recibido numerosas críticas. Cuando Atresmedia estrenó 'La casa de papel', muchos sectores pidieron un boicot a la serie ya que aparecía la actriz, a la que acusaban de firmar un manifiesto en favor del acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco y también participar en un vídeo de condena a la dispersión de los presos de la banda terrorista. Además, participó en un acto de homenaje a Arnaldo Otegi en el velódromo de Anoeta.

"No quiero que vuelva a pasar nunca más porque la pasé muy mal. Me decían barbaridades por Instagram y lo pasas un poco mal", dijo en una entrevista en 2018 al diario argentino "La Nación". Además, criticaba que carreras como las de su compañero Willy Toledo también se vieran perjudicadas por sus ideas políticas. "Hay un actor que se llama Willy Toledo que fue defenestrado y por ser activista político se quedó sin trabajo. Es algo muy grave", contaba. Por último, se lamentaba de que en el País Vasco el apoyo a la independencia hubiera caído. "Acá la cosa está bastante parada, la veo difícil", decía en aquella ocasión lamentándose.

