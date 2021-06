La polémica estrategia de Telecinco que ha afectado de lleno a 'Mask Singer' y 'Supervivientes'

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja. Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Por est emotivo, es la primera vez en años que Telecinco ha dejado la noche del jueves sin emitir una de las galas de sus realities. Según ha dejado ver la cadena, este jueves no habrá 'Supervivientes'. Una decisión que han tomado ante la el cambio de 'Mask Singer' a los miércoles, que inicialmente se podía ver la noche de los lunes en Antena 3. El talent presentado por Arturo Valls es uno de los más visto de la cadena y en su estreno sumó un 16.7% de share, mientras que el reality de Telecinco es el más seguido del momento al alcanzar un 20% de cuota media.

Es por esto por lo que Mediaset va cambiando la emisión de 'Supervivientes' según lo que haga Antena 3, dado que es su formato más fuerte. De esta manera, Telecinco ha tenido en cuenta las lagunas legales de la Ley de contraprogramación para mantenerse líder y ha programado el espacio de superivencia el lunes, martes y miércoles, con la intención de emitir la gala el mismo día que la de 'Mask Singer'.





El viernes de la semana pasada, Antena 3 ya anunció que su concurso de las máscaras dejaría los lunes para empezar a emitirse los miércoles. Un cambio que justificaron con el "inicio de la Eurocopa", aunque también tenía que ver con el fin de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sin duda, el programa más potente de Mediaset, por lo que aprovechan ahora para trasladar a Arturo Valls a la noche de los miércoles. En este caso, Antena 3 avisó con antelación tal y como dicta la ley. A diferencia de Telecinco, ya que anunciaron sus cambios cuando se enteraron de la decisión de su cadena rival.

Desde entonces, Telecinco ha estado jugando al despiste y en ningún momento ha dejado clara su parrilla final de la semana, con la intención de poder contraatacar a Antena 3 hasta el último momento. Lo mismo hizo cuando Atresmedia lanzó la nueva temporada de 'Mask Singer' y decidieron pasar 'Supervivientes' al mismo lunes y ocupar la noche del domingo con películas. De esta manera, lograron arrebatar el primer puesto de la noche de los lunes a la cadena que emitía hasta entonces 'Madre' en Antena 3.

La primera temporada de 'Mask Singer' obtuvo mejores datos de audiencia, por lo que Atresmedia vio la oportunidad prefecta para pasar el formato a los miércoles para no tener que competir con ningún programa fuerte tras el final de la docuserie de Rocío Carrasco y utilizar la excusa de la Eurocopa. No obstante, Telecinco no lo ha permitido y se ha sacado de la manga una estrategia que lo único que está logrando es volver locos a los espectadores, ya que ahora a nadie le queda claro cuando se emite cada programa.









La estrategia de Telecinco

Mediaset ha estudiado un vacío legal en La ley de contraprogramación y ha programado dos grandes formatos para la noche del miércoles: 'Supervivientes' y 'Mi casa es la tuya'. El truco está en que no han mencionado la duración ni el horario de los espacios, pudiendo cambiarlo en el último momentos según sus necesidades. "Para hacer efectivo el derecho de información regulado en el vigente artículo 18 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, los operadores de televisión habrán de hacer pública su programación diaria con una antelación de, al menos, tres días respecto del día al que la citada programación se refiera", establece el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.

Por este motivo, tal y como dicta, las cadenas tienen que cambiar su programación con tres días de antelación. Sin embargo, no dice nada de la antelación con la que hay que avisar de las horas de emisión y la duración de los espacios. Esto es lo que ha aprovechado Telecinco para poder comunicar la duración de sus programas poco antes de su emisión. De esta manera, según los movimientos de Antena 3, Telecinco tendrá un margen de actuación más amplio para decidir si emiten un 'última hora' o la gala de 'Supervivientes', lo mismo que con 'Mi casa es la tuya'. Y así poder decidir el mismo día donde colocarán su formato estrella para poder hacer frente a cualquier cambio de su rival.

Sale a cuenta reírse de las leyes. pic.twitter.com/hmt3ZUB3Xv — JuanMa Fdez (@juanmafdez) June 7, 2021

Este lunes, después de programar 'Supervivientes' y 'Mi casa es la tuya' para el miércoles sin especificar horarios ni extensión, Telecinco cambiaba de nuevo la programación y decidía pasar la gala de Supervivientes 2021, que ha sido siempre los jueves, al miércoles y emitir el programa de Bertín Osborne al jueves a las 22.00 horas. De esta manera, logra hacer frente a 'Mask Singer' y deja el jueves para el estreno de la nueva temporada de Bertín Osborne, dado que ese espacio esta vacío por el momento y Antena 3 no cuenta con un gran formato.

Aunque es una estrategia que Mediaset ya ha utilizado en otros momentos y que ha resultado tener una gran efectividad, suele contar con el enfado de la audiencia. Esto se debe a que los fieles espectadores de Telecinco tendrán para ver 'Supervivientes' durante tres días seguidos. Por no hablar que tanto cambio de programación provoca confusión en los espectadores, lo que puede no gustarles al no dejarles claro lo que se podrá ver en la cadena.