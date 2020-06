"Le dará pasta": Pillada a Paz Padilla hablando en directo de una compañera de 'La que se Avecina'

Paz Padilla es actriz, presentadora y uno de los rostros más populares de Mediaset en la actualidad. A pesar de estatus que ostenta, no es ajena a los deslices tecnológicos a los que se ven abocados tanto celebrities como gente corriente. Este ha sido su último desliz, en el que, acompañada por su colega de profesión, Pablo Chiapella, ha comentado un aspecto de su también compañera de casting Vanesa Romero

El desliz de Paz Padilla y Pablo Chiapella con el directo

La tecnología en más de una ocasión nos ha traído graves problemas. Y es que cualquier puede tener algún despiste, sobre todo con los llamados ‘streaming’. Esos vídeos en los que miles de usuarios siguen en directo una retransmisión desde su teléfono móvil.

Esta vez los protagonistas de este lapsus han sido Paz Padilla y Pablo Chiapella. Los actores se encuentran en pleno rodaje del final de la temporada 12 de ‘La que se avecina’. Por eso Paz, encantada siempre de compartir su día a día en redes sociales, ha querido mostrar cómo han vuelto a los rodajes siguiendo las medidas de seguridad.

La pillada de Paz Padilla y Pablo Chiapella en Instagram

Para ello ha decidido hacer un directo de tan solo un minuto en el que aparecían los dos actores y amigos. “Estamos en directo”, asegura Padilla a Chiapella. Ambos con las mascarillas. Al ver toda la gente que estaba en directo Pablo saludaba simpáticamente: “¡Qué pasa ‘coronolocos’”.

Pero la metedura de pata de este directo, ha sido cuando ambos creían que ya se había acabado el vídeo. Tras despedirse se escuchaba a Paz Padilla: “Con que tú hagas esto, tonterías, voy al supermercado, voy al parque, no sé que no sé cuántos”. Pero a esto le añadía: “¿Tú no has visto a la Vanesa? ¿Por qué está Vanesa todo el día con esto?”. A lo que Pablo contestaba sin saber que seguían grabando: “Porque le dará pasta ¿no?”. Mencionado así, a su otra compañera de reparto Vanesa Romero que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

La reacciones de los usuarios al comentario sobre Vanesa Romero

Ante este vídeo, la reacción de los seguidores no era de esperar. Muchos se lo han tomado con humor y otros no tanto: “Me parece muy feo el comentario del final”, “Qué pena. Bórralo”. Otros también le intentaba quitar importancia: “No creo a hayan dicho nada q no pensemos todos! De verdad como os gusta meter el dedito en la llaga” o “Pero haber con el tema borrarlo borradlo!!!!!que pesados!!!es que es mentira que da dinero??es la realidad!!!mucha gente gana dinero así!!!y?”.

Un lapsus en pleno directo que Paz Padilla no ha querido eliminar de sus redes sociales y del que ninguno se ha pronunciado. Por lo que se ha quedado en una simple anécdota.