La pillada de Pablo López que hace estallar a Alejandro Sanz: "Mucha rabia"

‘La Voz’ ha vuelto a la televisión para llenarla de música en el prime time de Antena 3. Y con ella, sus mediáticos coaches, encargados de buscar las mejores voces ocultas del panorama nacional. Hablamos de cantantes tan reconocidos en el panorama musical como Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Pablo López y Laura Pausini.

Fueron Sanz y López los que protagonizaron el momento más destacado de las audiciones a ciegas emitidas este viernes. Aunque la relación entre ambos artistas es excelente, la competitividad en el concurso a la hora de hacerse con los participantes más sobresalientes siempre deja algún que otro pique. Y el de anoche fue especialmente llamativo.

La pillada de Pablo López que hace estallar a Alejandro Sanz

La verdad es que el momento fue totalmente inesperado. Nada más empezar a cantar una de las aspirantes, Marta Santos, Pablo López se giró para optar a que esta se quedase en su equipo. Como apenas había pasado un segundo desde el inicio de la actuación, sus compañeros del jurado alucinaron. E incluso él mismo: “¡No, no, no!”.

La cara de Alejandro Sanz al ver girarse a Pablo López era todo un poema. Mientras el segundo parecía querer estar en cualquier sitio menos en el plató de ‘La Voz’, el intérprete de Corazón partío miraba de forma inquisitiva a su amigo.

¿Qué había ocurrido? Que Pablo López había apoyado su libreta sin querer en la silla, dándole por error al botón de ‘Bloquear’. Y perjudicando, por tanto, a Alejandro Sanz. A quien no le hizo mucha gracia quedarse sin el talento de la joven que cantaba en su momento.

Cordon Press

Así lo evidenció ya terminada la actuación. “Me da mucha rabia que me haya bloqueado, porque sinceramente eres una voz privilegiada, tienes una voz preciosa que atraviesa el corazón”, se sinceró Alejandro Sanz, que no hizo mucho caso a las explicaciones que Pablo López dio para justificarse.

Este habló de que lo que había sucedido era “un accidente”. “Estaba apuntando una cosa en la libreta y se me ha caído sobre el botón de Alejandro Sanz, no es broma. ¡Cree en mí!”, comentó López. Aunque su alegría era manifiesta tras una pillada supuestamente involuntaria pero más que bienvenida: “¡Qué alegría de accidente!”.

Xisco Navarro / Cordon Press

Antes, durante la actuación de la chica que después se quedaría en su equipo, Pablo López encajó entre carcajadas lo ocurrido. A pesar de que a Alejandro Sanz, que se levantó para ver a la aspirante que hubiese querido reclutar, no le gustó en absoluto el bloqueo. “¡Qué libreta más bien caída!”, reconoció López entre risas.