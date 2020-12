Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, al límite con este concursante de 'Masterchef Junior': "Tocar las narices"

Los integrantes del jurado de 'Masterchef' son más que conocidos por su inflexibilidad. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera son cocineros de alto nivel, y piden la misma exigencia que se autoimponen ellos a todos y cada uno de los participantes del reality de TVE.

Sin embargo, los tres chefs suelen bajar un tanto su listón con los niños que concursan en 'Masterchef Junior'. Con ellos, se les ve más risueños y con mayor desparpajo. Aunque eso no quita para que alguno de los pequeños también les lleve a mostrar su cara más estricta.

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, al límite con este concursante de 'Masterchef Junior'

Javier, de ocho años, es el nuevo quebradero de cabeza de las cocinas de 'Masterchef' tanto para Rodríguez como para Cruz. Los dos se las han tenido que ver con el chaval, especialmente revoltoso en la visita del programa a L'Alqueria del Basket, las instalaciones del Valencia Basket en la capital del Turia.

Masterchef en L'Alqueria

Como el niño discutía con el capitán, Anthony, y además no dejaba trabajar a gusto a los compañeros de su equipo, Pepe Rodríguez no tuvo más remedio que tener un aparte con él. Y más después de que este intentase vacilarle.

“Aquí mando yo, ¿te queda claro?No estás haciendo nada. Ya está bien, Javier. Te voy a decir una cosa: que vayamos a hacer las cosas y no nos salga bien, es posible. Nos pasa a todos los cocineros, pero ponemos toda la voluntad, las ganas y nos esforzamos por los clientes y por el respeto a los compañeros”, le regañó el cocinero manchego.

“Pero no hacer nada, tocar las narices y 'pinchar' a todos los compañeros no es el camino. Y ahí ya me enfado y me mosqueo. Ahí, a mí no me tienes. Estás haciendo más cosas para fastidiar que para ayudar”, continuó diciéndole a Javier.

"Vale @Pepe_ElBohio lo siento, es que estoy un poco nervioso porque el capitán no me da cosas que hacer". Pepe ha querido darle una lección a @javiermcj8#MCJuniorpic.twitter.com/sdUpqOcEHu — MasterChef (@MasterChef_es) December 29, 2020

Ya durante las valoraciones, Pepe Rodríguez volvió a mostrarse muy duro con el niño: “Nunca, en ocho años, ningún Junior me ha faltado el respeto”. Ante todas estas recriminaciones, Javier acató la reprimenda y pidió perdón. “Mi mala actitud es culpa de Anthony, el Antonio este que no soporta nadie”, se excusó aun así.

Los presentadores de Masterchef junto a Pam

Tanto Javier como Anthony se llevaron una sanción por parte del jurado. El primero se llevó tan sólo tres puntos por los seis que obtuvieron el resto de integrantes de su equipo, que ganó la prueba.

No fue mucho más agradable el momento de tensión vivido con Jordi Cruz. En esta ocasión, en el plató de 'Masterchef', y tras cocinar Javier un guiso de rape que pareció convencer a todo el jurado... menos al catalán.

“Que un niño de 8 años haga un guiso de pescado que se parece al de Celia Villalobos, me alucina”, le felicitaba Samantha Vallejo-Nágera. “Si está bueno siendo el primero no quiero imaginar cómo será cuando vayas a hacer otro guiso de rape. Buen trabajo”, proseguía, en la misma línea, Pepe Rodríguez.

Entonces llegó el turno de Jordi Cruz, que se salió de esta línea optimista con un lapidario: “No es el mejor guiso de rape de la historia, pero está rico”. Ante este comentario, Javier se temió lo peor. Es decir, que su continuidad en el programa estuviese en peligro.

“Me ha dicho que no es el mejor plato de la historia. Mi vida se está desmoronando, Celia. No dejes que me vaya”, comentaba el niño, asustado, a una compañera. Por suerte para él, pudo seguir cocinando en 'Masterchef Junior'. Habrá que ver si tensando más o menos los nervios de los jueces más implacables de la cocina televisiva.