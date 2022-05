Pedro Ruiz revela la verdadera razón por la que nunca ha ido a 'El Hormiguero': "Es un hecho"

'El Hormiguero' es uno de los programas más vistos de nuestra televisión. Comenzó a emitirse en 2006 y sigue a día hoy formando parte de la parrilla de lunes a jueves. Como consecuencia, por el plató de Trancas y Barrancas han pasado muchos rostros reconocidos, empezando por los colaboradores: Juan y Damián, Jorge Marrón, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Twin Melodies, Tamara Falcó, Cristina Pardo, Lolita Flores, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros.

Lo mismo pasa con los invitados, ya que Pablo Motos ha entrevistado tanto a actores, deportistas, cantantes, políticos u otros comunicadores. Incluso muchos de ellos han repetido en varias ocasiones, convirtiéndose el programa de las hormigas en una parada obligatoria para hacer promoción, ya sean estrellas nacionales o internaciones. Es por esto por lo que el propio programa ha establecido diferentes categorías para sus invitados. Por un lado, está el Club Platino, del que forman parte quienes han acudido al espacio más de 10 veces, como es el caso de Luis Tosar, Michelle Jenner, Estopa, Arturo Valls o David Bisbal, entre otros. A estos se les premia con privilegios como una taza conmemorativa hasta un pase que le permite visitar el programa siempre que quiera.

Asimismo, los responsables del programa han creado un grupo todavía más exclusivo: el Club Infinity. A este club pertenecen aquellos que hayan visitado el programa al menos 20 veces. En este caso, cuentan con otras ventajas como una taza y silla de oro. Uno de los pocos afortunados en tener esta categoría es Mario Casas. No obstante, también hay quienes nunca han acudido al programa de Antena 3 como es el caso del mítico periodista Pedro Ruiz.





"No deseo polémica"



Ante esto, el comunicador ha querido pronunciarse y ha utilizado su cuenta oficial de Twitter, en la que cuenta con más de 42.000 seguidores, para explicar el motivo por el que nunca ha ido a 'El Hormiguero' como invitado a pesar de todas las personas que han sido entrevistadas por Motos.

"A estas alturas ya sé -lo digo porque me lo preguntan- que nunca iré a El Hormiguero. Jamás me han invitado. Es su derecho. El tiempo además ya ha pasado. ¿Razones?¿Desinterés, inquina, criterio, miedo, censura ad hominem?", escribe Ruiz, dejando claro que nunca ha sido invitado. "Saludos a Jorjito y Pablete. ¡¡Suerte y libertad!!", zanja el periodista, haciendo referencia a Jorge Salvados y Pablo Motos.

"Por cierto, como estrambote... He escuchado en que los invitados que han ido 15 o 20 veces tienen tarjeta VIP o INFINITY. Signo de importancia. Los que no iremos nunca vamos a hacernos la Tarjeta VIRGEN. Otro tipo de 'importancia'", agrega, visiblemente crítico. "No me gusta el sensacionalismo. Cuando hablo de El Hormiguero sólo respondo a muchas personas que me preguntan por mi ausencia. Respuesta sencilla. Nunca me han invitado. Tienen derecho. Es su negocio. Y yo a contestar a mi gente", aclara.

"No deseo polémica. Es tan sólo una respuesta. Un hecho. No tengo NINGUN OTRO INTERÉS. Ya no es hora", apunta el comunicador. "Gracias a los que me habéis escrito sobre el tema 'Hormiguero'. Último comentario. ¿Cómo no voy a entender que hay otros a los que no han invitado? No le deis tortuosas vueltas. Sólo dije lo dicho para contestar preguntas continuas... de todos estos años. Sin más", concluye.

