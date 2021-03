Pedro Piqueras rompe el guion para reflexionar sobre la decisión de Ayuso: "La alegría de Vox"

Pedro Piqueras ha comentado en el informativo de Telecinco la que es sin duda la noticia del día y de la semana en España: la moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia y la posterior convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid por parte de Díaz Ayuso.Todo un terremoto en el panorama político español por el que Piqueras ha decidido saltarse el guion habitual y realizar un comentario editorial al respecto de las decisiones tomadas por la presidenta de la Comunidad y las consecuencias de la ruptura entre PP y Ciudadanos.

Ayuso explica en COPE su decisión

"Nunca he tenido un especial apoyo de Ciudadanos. Preferían pactar con el PSOE las cosas. Hacía tiempo que no tenía confianza en ellos. Confianza que no me han dado durante toda la legislatura", ha explicado Ayuso. Para la presidenta, cada vez que Ciudadanos ha tenido oportunidad de sumarse al PSOE "lo ha hecho" y ha criticado que su vicepresidente Ignacio Aguado pactara con Illa políticas contrarias a la suya "en los peores momentos de la pandemia".

Díaz Ayuso conocía desde la noche del martes la intención de Ciudadanos de desbancar al gobierno del PP en la Región de Murcia y consultó a Pablo Casado la convocatoria de elecciones. "Decidimos actuar. Hice las cuentas y vi que necesitábamos parar esto porque fíjense que poco tardaron en presentar las mociones de censura. Yo quería estabilidad y agotar la legislatura, pero en este escenario deseo que los ciudadanos decidan cómo quieren que esté Madrid. Si quieren seguir disfrutando de bajadas de impuestos, apertura libre de comercios o la posible designacio de colegio u hospital. Aquí disfrutamos de un tipo de vida que no se puede perder. No puedo permitir que la Comunidad de Madrid se entregue al socialismo cuando son políticas contrarias a las que los ciudadanos quieren. O vas al socialismo o aplicas políticas liberales.", ha dicho Ayuso.

Piqueras opina sobre las decisiones de Ayuso

En el informativo de Telecinco, Pedro Piqueras ha calificado la ruptura del 'amor' entre Ayuso y Aguado como “toda una tragedia de William Shakespeare, sin pagar entrada” que supone el comienzo de “una guerra” entre Casado y Arrimadas.

“La política tiene esas cosas, el epicentro de Murcia provoca un tsunami que llega a Madrid donde Ayuso debe tener muy buenos datos de encuestas y claramente, eso sí, la alegría de Vox ante el futuro que les espera”, aseguraba Piqueras en una referencia a la formación liderada por Santiago Abascal.

Piqueras ha cerrado con una pregunta retórica que resume los dos años de gobierno de Díaz Ayuso e Ignacio Aguado: ”¿Alguien se fiaba de alguien en este enredo? Parecía que sí, pero no”.