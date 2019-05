Pedro García Aguado sale en defensa de Dakota tras la discusión con Jorge Javier en 'Supervivientes'

Dakota no tiene filtros y dice todo lo que piensa en cada momento. Lo demostró en la pasada gala de 'Supervivientes', cuando se quejó de que el programa diera privilegios a Isabel Pantoja y al resto de participantes del reality no. La concursante discutió con Jorge Javier, el presentador, que lejos de cortar por lo sano, aumentó aún más su enfado.

Pedro García Aguado conoce muy bien a Dakota ya que coincidieron en el programa de televisión 'Hermano Mayor', donde la concursante se dio a conocer al público. Pedro la ayudó a mantener una buena relación con sus padres y a no tener discusiones en casa como era lo habitual. Solo ellos saben lo mal que lo pasó su familia en aquella época, por lo que no ha dudado en salir en su defensa después de que Jorge Javier insinuara que no echaba de menos a sus padres porque se llevan mal.

“Mi más sincero apoyo a Dakota y admiración a su valentía. Ojalá este concurso le aporte y no le reste, aunque viendo el comportamiento del presentador no las tengo todas conmigo. Dakota cambió y fue muy valiente. No puedo decir lo mismo del presentador”, ha escrito Aguado en sus redes sociales.

El presentador deja patente con este mensaje su total apoyo a la concursante, condenando así la actitud de Jorge en ese momento, que no supo parar y aumentó la crispación de Dakota en una situación tan complicada. El padre de Dakota ya ha podido hablar con el presentador del reality, que le ha asegurado que arreglará las cosas con su hija en la gala del jueves.