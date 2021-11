Pedrerol confiesa a Ana Pastor lo que piensan de él como jefe en 'El Chiringuito': "No soy fácil"

Este miércoles, Ana Pastor volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'El Objetivo'. Esta vez, la presentadora contó con Josep Pedrerol y Gabriel Rufián como invitados. Ambos se cruzaron entre sus entrevistas, lo que provocó que ellos también intercambiasen opiniones sin la intervención de la conductor del espacio.

En primer lugar, Pastor dio le bienvenida a su compañero de cadena. "Sé que no está guionizado... Los ataques de risa, los vaciles del equipo...", comenzaba diciendo la periodista, haciendo referencia a cómo trabajan en 'El chiringuito de jugones'. "La verdad es que nos lo pasamos bien", reconocía el comunicador. "El otro día me decían: 'qué tensión trabajar en El Chiringuito'. Le dije que tensión era ser cirujano, seguramente. Yo he tenido la suerte de trabajar en algo que me gusta mucho y tenemos un equipo muy divertido. Hay momentos para reírse", contaba Pedrerol, dejando claro que le encanta su trabajo y que viven grandes momentos tanto delante como detrás de las cámaras.

"¿Y cuando hay bronca qué? ¿Cómo es Pedrerol enfadado?", se interesó Pastor. "Pues pregúntale a la gente, al equipo. Es fácil. Por lo que me dicen, un poco parecido a ti", respondía el periodista. "No creo", reaccionaba la presentadora, entre risas, dejando caer que tiene u carácter complicado. Dejando las bromas a un lado, Pedrerol se mostró totalmente sincero con la presentadora de 'El Objetivo'.

"Soy un histérico. Digamos que en el directo soy un histérico. Hay fallos que no entiendo. Entonces, yo creo que que estamos jugando un partido cada noche y, cada noche, el partido hay que ganarlo en directo", opinaba el presentador de 'El Chiringuito', mostrando la manera en la que se enfrenta cada día a su trabajo. "Igual, al día siguiente, ya arreglaremos las cosas, pero no soy un jefe fácil", reconocía, dejando muy sorprendida a la presentadora.









"Eso no lo reconoce todo el mundo", señaló Pastor. "Con una palabra, además, como la que has utilizado de 'soy un histérico', que se suele achacar más a las mujeres de hecho", opinaba la conductora del espacio. "Yo creo que el histerismo no va por sexos ¿No?", reaccionaba Pedrerol.

"Sé lo que es pasarlo mal y, entonces, tenemos que pelear cada noche por ser los mejores", insistía el entrevistado, dejando clara la filosofía que intenta llevar a cabo cada día, cuando se pone al frente del espacio deportivo. "Además, nuestra vida profesional ha tenido varios sobresaltos y como creo que es un maratón, una carrera de larga distancia, hay que pelear cada noche para demostrar que merece la pena", agregaba.

"Hay gente que hace un esfuerzo muy grande, que se levanta a las 6 de la mañana y aguanta hasta las 2 y media de la mañana con nosotros. Esa gente merece un respeto", declaraba Pedrerol, haciendo referencia a que todos deben dar lo mejor de sí para dar lo mejor a los espectadores y que el gran esfuerzo del equipo merezca la pena. "Entonces, no creo en la relajación. Yo lo llamo estrés positivo que, a veces, es, simplemente, estrés", confesaba.