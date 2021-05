Paz Vega se sincera al explicar el mal trago que pasó en 'Masterchef': "Llegaba a casa llorando"

La actriz española, Paz Vega, está a punto de comenzar una nueva aventura profesional en televisión, ya que llega al jurado de 'Mask Singer', el programa presentado por Arturo Valls que estrenará su segunda edición en las próximas jornadas. Con su presencia en el formato de Antena 3, Paz Vega volverá a la televisión después de su aventura como concursante en la pasada edición, en la que se alzó con la victoria.

Sobre su presencia en el jurado junto a 'Los Javis' y José Mota se ha referido en una entrevista con los compañeros de 'Bluper', donde también ha hablado de su paso por 'Masterchef', el 'talent show' culinario que ha estado en el punto de mira durante las últimas semanas por las insinuaciones pronunciadas por el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez.

El presentador del programa de Telecinco cargó hace una semanas contra el espacio de Televisión Española. "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'Masterchef', conocidas, explicara cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa".









"Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras...", ha seguido. A continuación, Jorge Javier ha añadido: "Ahora saldrán los actores, tipo Tamara Falcó. "No pues a mí me fue muy bien y no quiero AstraZeneca". Pero vamos, yo que hablado con un montón de gente, de esta sincera, que te dicen: "Programa blanco". Tururú"", Concluyó el presentador de Mediaset.

En este sentido, los compañeros de 'Bluper' han preguntado a Paz Vega sobre los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre si desde el principio se sabe quién es el ganador. Además de saber cuál había sido su experiencia en el concurso.

La experiencia de Paz Vega en 'Masterchef'

"Para nada. Yo entré sin expectativas. Ahí no te hacen un contrato diciéndote los capítulos en los que vas a estar. Tú vas y si la cagas, te echan. Si eres incapaz de hacer un huevo frito, te echan y se ha visto. Por eso el nivel de intensidad es tan fuerte, porque no quieres hacerlo mal y quedar mal. Quieres llegar a algo y te lo tomas en serio. Si eso estuviera pactado, ni yo me hubiese llevado los berrinches que me he llevado y los ataques de ansiedad que he tenido", ha explicado la jurado de 'Mask Singer'.













En cuanto a su experiencia, Paz Vega ha reconocido haber pasado por algunos momentos duro, debido a la intensidad propia del programa: "Yo no sé la experiencia de otros, pero en mi caso, fue muy intenso, también muy divertido, porque coincidí con gente que éramos amigos y tengo buenos recuerdos, y muy duro también. Fue durísimo. Yo llegaba a casa llorando. Si eso está pactado, que venga Dios y lo vea. Yo estudiaba, cocinaba como una burra y le daba a mi familia todas las porquerías que experimentaba".