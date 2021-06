Paz Padilla recula y se ve obligada a disculparse tras su choque con Risto Mejide: "Pido disculpas"

El pasado viernes, Risto Mejide corroboró la llegada de 'Todo es verdad' el próximo martes y aprovechó para lanzar la promo en 'Todo es mentira'. Tal y como aseguró el presentador, el espacio dará mucho qué hablar desde el principio: "Traigo una noticia que ya ha corrido por los medios pero no la he podido confirmar hasta hoy, que he recibido la luz verde de la cadena. En muy poco tiempo, esta casa, va a estrenar un nuevo formato que se va a llamar 'Todo es verdad'".

"Faltan horas, falta muy poco y estaremos Marta Flich y yo muy bien rodeados, no como en este. Y, sobre todo, en un programa que va ser de investigación y de denuncia. De investigación y de denuncia hay muchas cosas, sí. Pero espérate. Antes de calificarlo, yo esperaría a hoy a las 17.30, porque aquí vamos a estrenar en exclusiva un avance", comenzaba explicando.

“Todos hemos visto el tráiler y yo me he quedado…”, comentaba por su parte Marta Flich, dejando claro que iba a ser algo polémico. “Se va a liar gorda”, opinaba ella. “Yo me alegro de no estar en ese programa”, bromeaba Castelo, haciendo referencia a que él no será criticado. “Os digo una cosa y esto puede parecer promo. No estoy exagerando nada si digo que va a haber un antes y un después en esta casa y fuera de esta casa“, aseguraba Risto.

“Me propusieron hacer otro programa en Cuatro con mi estimadísima Marta Flich y, como siempre, tanto Marta como yo pusimos como requisito es que fuese honesto. Yo sé que la emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra pero le pido a esa gente que va a verse interpelada que piense en el beneficio de esta investigación”, se comenzaba justificando Risto, ante de que el contendido se hiciese público. “Con todos vosotros, el avance de 'Todo es verdad'”, daba paso el comunicador.

El conductor del espacio de Cuatro informó de que iba a ser una entrega que se centrada en desmontar la pseudociencia y la biodescodificación. Pero el momento más sorprendente llegó cuando Paz Padilla salió en pantalla junto este comentario: “Algunas víctimas son personas muy conocidas”. En el vídeo aparece la presentadora de 'Sálvame' aconsejando “a todo el mundo” la biodescodificación porque “son personas que estudian las emociones”.

Este adelanto resultó ser muy polémico porque el programa de Mediaset presentado por Risto Mejide atacaba a una de sus compañeras de cadena. Muy expectantes, la reacción de la presentadora de 'Sálvame' no tardó en salir. A través de su cuenta oficial de Instagram, Padilla colgó una imagen con un mensaje que ha dado mucho qué hablar.

La reacción de Paz Padilla

"Meditar me da Paz, hay gente que debería hacerlo para descubrir que hay debajo de su ego, todos tenemos ego, pero ¿Quiénes somos realmente? La meditación te acalla el ego y sale tu verdadero yo", escribía la actriz. Este comentario fue interpretado por sus seguidores como una clara contestación a su excompañero de 'Got Talent'.





No obstante, tras el revuelo causado por este intercambio de reproches, Paz Padilla ha vuelto a pronunciarse al respecto a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. La humorista aclara lo que de verdad significa para ella la biodescodificación y se disculpa con todo aquel que haya malinterpretado sus palabras.

"Quiero pedir disculpas. No me he explicado bien o se me ha malentendido. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación, me refiero a las emociones y cómo entenderla. Y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación", comienza explicando la presentadora de 'Sálvame'. “Estoy totalmente en contra de esa pseudociencia en la que hablan de curaciones milagrosas. Por favor, no abandonéis nunca los tratamientos de radioterapia y quimio. Yo en este proceso he aprendido a entender las emociones y recomiendo lo que me ha ayudado”, agregaba.

Asimismo, la comunicadora ha aprovechado para desmentir la promo de 'Todo es verdad' y asegurar que Verónica no se dedica a a ese tipo de pseudociencia: "En ningún momento hace ese tipo de trabajo. Nunca me ha hablado de curar el cáncer, sino a meditar y entender las emociones... ¡Por favor, pido disculpas! Que nadie me malinterprete", zanjaba Padilla.