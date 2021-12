Paz Padilla manda un mensaje a Broncano por su entrevista a Belén Esteban: "Se lo voy a decir"

El pasado jueves, 'La Resistencia' revolucionó a los espectadores al anunciar la gran invitada del día. Belén Esteban se sentó junto a David Broncano para ser entrevistada. Además de abordar diferentes temas de su vida privada, entre bromas, David Broncano también quiso preguntarle por algunas cuestiones de la actualidad política. El presentador quiso saber si se había vacunado, un tema que derivó en el Gobierno. En ese momento, la colaboradora de 'Sálvame' perdió el hilo y se metió "en un jardín" para evitar mojarse en política.

"Yo entiendo que la vacuna está muy bien y es verdad que vamos más adelantados que otros países, pero creo que vamos para atrás en otras cosas", opinaba la entrevistada. "¿Te vas a contradecir en lo que has dicho?", soltaba entonces Broncano, sin entender el cambio de postura de la colaboradora. "No, yo digo que la vacuna es verdad que vamos muy bien, pero creo que para otras cosas vamos para atrás, entonces hay que tener un equilibrio", intentaba explicarse ella. "Pero si yo te estoy diciendo lo de la vacuna", insistía el presentador. "No, lo de la vacuna bien", repetía Esteban.

"¿Y qué pensabas que estaba diciendo que dijeses?", le preguntaba el conductor del espacio. "Bueno, es que yo estoy ahí un poco en ese tema de...", se empezaba justificando ella, lo que descolocaba todavía más a Broncano. "¿Pero de qué habla?", soltaba el presentador, lo que desató las risas del público. "Te juro que no sé de qué me estás hablado", aseguraba él. "¿Quieres que te lo resuma yo?", intervenía Ricardo Castella para acabar con el tenso momento provocado por un malentendido. "Creo que le has dicho: 'Podrías felicitar al Gobierno'. Y ha dicho: 'Creo que no'", resumía el cómico. Una vez aclarado el asunto, Broncano declaró que se refería a felicitar solo por la vacunación. "Que estoy orgullosa, pero todavía falta mucha gente por vacunarse, entonces hay que vacunarse. Pero si me hablas de otro tema del Gobierno, no estoy de acuerdo", zanjaba Esteban.

??Belén??Esteban??se??mete??en??un??jardín??



that's escalated quickly pic.twitter.com/6K7GZmmr4u — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

Acto seguido, la colaboradora de 'Sálvame' respondió a las dos preguntas míticas del programa de Movistar+. "¿Cuánto dinero tienes en el banco?", quiso saber Broncano. "He ganado mucho dinero, pero tuve un problema con Hacienda, pagué 700.000 euros y ya no debo nada", declaraba. Aunque también dejaba claro que su exmanager, Toño Sanchís, aún le debe mucho dinero: "Mi exrepresentante me debe 400.000 euros, pero la justicia va muy lenta".

"Si Broncano me invita, se lo voy a decir"

Asimismo, aseguró que no tenía mucho dinero ahorrado porque había invertido mucho: "Monté una empresa de alimentación, invertí mucho en ella, sobre todo en camiones... Tengo entre 40.000 y 100.000 euros", confesó la Princesa del Pueblo, muy clara.

Como cada vez que un personaje del corazón visita 'La Resistencia', como ya hizo María Teresa Campos hace unos meses, 'Sálvame' analiza la entrevista realizada por Broncano. Ante esto, Paz Padilla no dudó en mandar un mensaje tanto al presentador del espacio como al propio programa de Movistar+.

"Si Broncano me invita, se lo voy a decir", aseguraba la presentadora, haciendo referencia a que respondería a las míticas cuestiones del programa sin ningún reparo, a pesar de que dice no tener demasiado dinero. "Con los bolsos y todas las inversiones que hago estoy más tiesa que una mojama. Tengo muchas historias", adelantaba Padilla.

Ante esto, Kiko Matamoros y Belén Esteban abuchearon, a modo de broma, las palabras de la conductora del espacio, dado que no se creían sus palabras. No obstante, al igual que su compañera, la humorista reconoció que se había gastado casi todo su dinero en emprender en una empresa: "Los empresarios tenemos que invertir para luego recuperar, es un toma y daca".