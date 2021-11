Paula Echevarría da su clara opinión del paso de Bustamante por MasterChef: "Podría haber aprendido antes"

La noche del lunes, 'MasterChef Celebrity' emitió una de sus galas más tensas, dado que los ganadores pasarían directamente a la final. Fue un programa lleno de emociones, ya que los concursantes tuvieron que despedirse de Verónica Forqué nada más entrar a las cocinas. Asimismo, tuvieron que enfrentarse a una complicada prueba de exteriores en DiverXO, en la que fueron valorados de manera individual. Como consecuencia, David Bustamante, Belén López y Carmina Barrios fueron directos a la prueba de exteriores. Finalmente, la madre de Paco León fue expulsada, lo que significa que la final se disputará entre Juanma Castaño, Miki Nadal, Bustamante y López.

Es por esto por lo que el cantante se ha convertido ya en finalista y en uno de los concursantes más queridos en esta última edición del Celebrity. Entre los espectadores que le apoyan también se encuentra Paula Echevarría, su ex mujer y con quien tiene una hija. Así lo demostró la actriz durante los premios Woman. "Da envidia ver ahora a tu ex cocinando así de bien y dices: 'de esto no me he beneficiado yo'", le preguntaba el reportero de 'Ya son las ocho', haciendo así referencia a la participación de su ex marido en el talent culinario de La 1.

"Sí. Ya lo digo yo, ahora te vas a poner a cocinar bien. No sabía hacer ni una tortilla francesa el tío y ahora se pone a cocinar", contestaba Echevarría entre risas. "¿Qué te mande un menú de Nochevieja o algo, no?", insistía el reportero. "Me ha ofrecido tuppers", confesaba la actriz.









"Ni un huevo frito, doy fe"

Sin embargo, no es la primera vez que la intérprete se pronuncia sobre el paso del padre de su hija por el programa de TVE. Hace unos días, aseguró en una entrevista para 'Diez Minutos', estar muy sorprendida por lo mucho que Bustamante había evolucionado entre los fogones del programa.

"El padre de tu hija está en 'MasterChef' y lo está haciendo fenomenal ¿Conocías esta faceta de David?", le preguntaba de pronto la reportera. "No la sabía ni él, esa faceta en la cocina. Me está sorprendiendo muchísimo", comentaba la actriz. "He visto poco pero, la verdad, que lo que he visto muy bien. Sé más por él y por Daniela que lo que he visto en el programa, pero muy bien. Muy bien, por supuesto, a ver si llega a la final y ojalá gane", agregaba, dejando claro que apoya a Bustamante y espera que se declare ganador.

"El otro día fue su hermano al programa y dijo que él fue quien le enseñó a cocinar cuando os separasteis porque el no sabía cocinar ni un huevo frito", quiso saber la periodista. "Ni un huevo frito, doy fe. Ya podría haber aprendido antes", corroboraba Echevarría con una sonrisa y tras asegurar que "se alegra de sus éxitos": "Es el padre de mi hija. Sus éxitos son de ella también".