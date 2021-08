Patrick Criado y Miguel Ángel Silvestre se unen a "La casa de papel"

Los actores Patrick Criado ("Antidisturbios") y Miguel Ángel Silvestre ("Sky Rojo") serán dos de las nuevas caras de la quinta y última temporada de "La casa de papel", cuya primera mitad se estrenará el próximo 3 de septiembre a nivel mundial en la plataforma Netflix.

Ambos interpretarán a dos personajes secundarios en la trama, al fallecido novio de Tokio (Úrsula Corberó) y al hijo de Berlín (Pedro Alonso). En el primer capítulo de la primera temporada de la exitosa serie, Berlín le contaba a Río (Miguel Herrán) lo que significa tener un hijo: Es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo.

Unos años después de esa afirmación, los espectadores conocerán a Rafael, el hijo de Berlín. Ahora tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre.

Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos, narra la actriz en pleno robo, acordándose de su amor. Ese amor de la vida de Tokio es René (Miguel Ángel Silvestre), el hombre con el que empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó antes de que Silene Oliveira supiera que las cosas, a veces, salen rematadamente mal.

Otro de los nuevos personajes que entra en juego esta temporada es Sagasta (José Manuel Seda, "Perdóname, Señor"), comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español que está curtido en innumerables misiones internacionales contra lo peor de la especie humana.

Es un líder nato, al que sus hombres van a seguir hasta el final si él se lo pide. Cuando se pone el uniforme, se convierte en una mente analítica, fría y despiadada capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere.

Netflix publicó hace unos días el tráiler de esta nueva temporada, donde el equipo de ladrones más famoso de la televisión aparece contra las cuerdas, luchando contra todo por sobrevivir y con un mensaje claro: "Todavía no estamos muertos".

Con un profesor cazado y "sin padre, sin plan y sin esperanza", pero anunciando que lucharán "hasta el final", los del mono rojo y la máscara de Dalí continúan encerrados en el Banco de España.

La historia continúa cuando La Banda ha conseguido rescatar a Lisboa, que se intuye como nueva líder del grupo, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos.

El Profesor revela que el Estanque de Tormentas ha sido descubierto por Sierra mientras el Coronel Tamayo anuncia que van a intervenir en el atraco "militares de los que solo salen victoriosos o muertos".

El 3 de septiembre y el 3 de diciembre son las fechas elegidas para el estreno de los dos volúmenes de esta quinta y última temporada, que pondrán fin al atraco más famoso de la historia de la televisión española, una serie que ha atrapado a millones de seguidores en todo el mundo. EFE

