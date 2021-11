Patricia Pardo sorprende en 'El Programa de Ana Rosa' por cómo se dirige a un invitado: "Maleducado"

Actualmente, Patricia Pardo se encuentra al frente de 'El Programa de Ana Rosa' junto a Ana Terradillos. Un cambio que se mantendrá hasta que Ana Rosa Quintana pueda volver tras confirmar que sufre cáncer de mama. Esta noticia resultó ser muy dura para todo el equipo del programa, ya que echan de menos a su reina de las mañanas. Sin embargo, Pardo se pone al frente del espacio cada mañana y con la intención de hacer el mejor trabajo posible.

Esta mañana, la conductora del espacio ha vivido un tenso momento al conectar en directo con un hombre que se ha hecho noticia por ocupar, presuntamente, de manera ilegal una vivienda en un pueblo de Cantabria, Meruelo. Esta situación está complicando la convivencia entre los vecinos de la zona, por lo que no han dudado en denunciar lo que está pasando y aprovechar la voz del programa de Telecinco para ello.

No obstante, el formato quiso también tener la versión de la familia a la que se acusa y la que comenzó a vivir en uno de los domicilios que estaban deshabitados. Ha sido el padre de la familia quien ha dado la cara en el espacio. Al hombre le acusan de okupa, ser agresivo y de haber increpado en más de una ocasión a los vecinos del pueblo.

Como consecuencia, la presentadora comenzó la conexión en directo muy dura y refiriéndose al okupa como un "maleducado". "Muy pacífico no eres", señalaba Pardo. Ante esto, el hombre no ha dudado en defenderse y ha asegurado que él no dio ninguna patada a la puerta para entrar a la fuerza en la vivienda y que se la encontró abierta. "Vivo con mis hijos y mi mujer", contaba.

Ante esto, la conductora del espacio de Telecinco le preguntó si había intentado contactar con el Ayuntamiento para lograr ayudas de los servicios sociales. "No me hacen caso", se quejaba el okupa. "Pero ¿Lo has solicitado?", insistía la periodista. "Sí, señora", le replicaba el entrevistado tras aclarar la complicada situación económica por la que está pasando su familia.





"No pretendo juzgarte"



"No pretendo juzgarte, simplemente conocer tu situación ¿No has encontrado alguna alternativa?", quiso saber la presentadora. "Vendo patatas, busco chatarra…", le contaba el señor, aclarando la manera en la que trabajaba para intentar llevar dinero a casa y alimentar a sus hijos.

A pesar de ello, Pardo señaló la "situación de incivismo donde te muestras agresivo frente a los vecinos colindantes". "Si se cagan en mi p*** madre y mis hijos están llorando…", se defendía el entrevistado, haciendo referencia a que el recibimiento de sus vecinos tampoco le ayuda a enfrentarse a su dura situación. "Los padres no dejan que sus hijos se junten con mis hijos", revelaba el okupa.

"La coordinadora no te ha contado que hubo allanamiento de morada. Entraron a la casa y me tiraron cosas”, confesaba para contar su versión de los hechos y hacer ver la otra cara de la historia. "Yo no no soy malo, malos son ellos, que son bichos", señalaba él. "¿Todo el pueblo es malo entonces?", preguntaba la comunicadora, sin creerse del todo lo que estaba diciendo.

"¿Yo he pegado a alguien? Mentira, es incierto, son injurias", aseguraba el okupa. "¿No hay forma de mejorar la convivencia? No puede ser estas imágenes… Tiene que mejorar la situación con sus vecinos", le aconsejaba Pardo. "Te puedo pedir un poquito de respeto con los vecinos", le pedía la presentadora para terminar la entrevista tras dejar claro que no terminaba de creerse la versión del okupa.