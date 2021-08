Patricia Pardo sorprende al estallar en directo contra la actitud de Sánchez: “Me vais a permitir la pullita”

Este miércoles, Patricia Pardo ha vuelto a ponerse al frente de ‘El programa del verano’, ya que Ana Terradillos se despidió al pasado viernes para tomarse unos días de descanso y Ana Rosa Quintana sigue de vacaciones. El espacio de Telecinco ha dedicado gran parte de su contenido a los dos temas que más preocupan a la sociedad actualmente. Por un lado, han analizado en profundidad la tragedia de Afganistán tras la llegada de los talibanes, quienes han vuelto a hacerse con el poder y, por otro, han hecho hincapié en la situación de la pandemia y el plan de vacunación.





Junto a los colaboradores, la presentadora ha realizado un análisis de cómo está evolucionando la vacunación en todos los países. En primer lugar, la comunicadora ha hecho hincapié en que España es uno de los países que más ha inyectado la pauta completa de vacunación, por lo que ya se encuentra muy cerca de la inmunidad de grupo.

Asimismo, también han hablado de que Pfizer está a punto de oficializar que su vacuna es apta para todas las edades y de la tercera dosis. Respecto a esto, ha destacado que, en Israel, más de un millón de personas han recibido ya la tercera dosis. Mientras que Estados Unidos, Austria, Francia y Alemania ya tienen planeado administrarla en septiembre y octubre.

Recordando que, a principios de año, Pedro Sánchez aseguró que España alcanzaría el 70% de población vacunada en agosto, la conductora del espacio de Telecinco no ha podido evitar lanzar una pulla al presidente del Gobierno. Este dato ha sido confirmado por el Ministerio de Sanidad y ha asegurado que, este miércoles, se ha llegado al porcentaje estimado. Al igual que ha puesto sobre la mesa el silencio de Sánchez sobre el drama que se está viviendo en Afganistán.

"Me vais a permitir la pullita"

"Me vais a permitir la pullita, que hasta ahora he sido muy buena. Pedro Sánchez no ha dado la cara por Afganistán, pero, si hubiésemos llegado al 70%, ¿qué hubiera hecho?", ha comenzado remarcando la comunicadora antes de conocer que España sí ha llegado al objetivo que fijó Sánchez.





Según Pardo, el presidente hubiese tenido “un dilema” de haberse alcanzado la inmunidad de grupo, porque "daría la cara por una buena noticia, pero se tendría que mojar con el otro asunto", declara, haciendo referencia a la situación de Afganistán. De la misma manera, la periodista también ha criticado el silencio del líder del PSOE ante lo que está sucediendo actualmente.

"La prueba está en que la única interrupción, muy breve, de sus vacaciones ha sido para decir que ya estaba en fase de ensayo la vacuna española. Yo creo que eso responde, en buena medida, a tu pregunta", ha opinado por su parte el colaborador José Luis Pérez, dando la razón a la presentadora.