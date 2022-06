Patricia Pardo rompe a llorar en 'El Programa de AR' al hablar de Ana Rosa Quintana: "No es fácil"

La copresentadora de 'El programa de AR', Patricia Pardo, acaba de recibir la Antena de Plata. Así, está disfrutando de este galardón aunque se ha visto obligada a parar el programa al hablar de Ana Rosa Quintana. La emoción ha podido con ella al volver a hablar de la mítica periodista. A finales de noviembre, Patricia, Joaquín y todos los compañeros se despedían de ella prometiéndole que harían un trabajo del que se sintiese orgullosa. Un tiempo en el que se han preocupado por su salud pero también con mucha presión por el alto listón que tenían.

"No es fácil", decía Pardo empezando a emocionarse. Además, añadía que está "intentando guardar el sitio y nunca sabe si estás de más, si estás de menos...". Es en ese momento cuando no ha podido continuar y las lágrimas empezaban a aparecer en su rostro. Inmediatamente después, Pardo le pasaba el testigo a Prat que ha aprovechado el momento para calmarla y felicitarla por ese premio que reconoce su valía profesional. Han sido unos meses complicados para la copresentadora de 'El programa de AR' ya que ha echado mucho de menos a su 'jefa' y, por supuesto, le ha enviado mensajes de cariño y toda la fuerza necesaria para afrontar su tratamiento.









Lo mismo sucede con Joaquín Prat, que aprovechó su paso por 'Planeta Calleja' para llamar a Ana Rosa y mandarle todo el apoyo del mundo. Cuando Prat la llamó, acababa de salir de su clase de gimnasia ya que la rutina deportiva es clave en su día a día. "Estoy fenomenal", decía Quintana. "Vete a currar ya que tienes más cuento que Calleja", le decía en guiño a su apellido.

Inmediatamente después, le decía... "¡Ganas me dan todos los días! Es un tramito que pasar". La periodista fue operada hace un par de semanas y se encuentra en las últimas etapas de su tratamiento, tal y como informa Lecturas. "Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida. Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así", decía.

Estas son las palabras que Patricia Pardo le mandó a Ana Rosa Quintana tras recoger su premio

Como se ha mencionado anteriormente, Pardo le dedicó unas palabras muy bonitas a su compañera Ana Rosa Quintana en el momento de recoger su premio que valora su carrera periodística.









"Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión", decía con lágrimas en los ojos. "Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante 12 años que llevo a su lado", comentó.