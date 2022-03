Pánico en 'Mask Singer' cuando un concursante sufre un incidente en pleno directo: "¡Hay que ayudarla!"

'Mask Singer: adivina quién canta' es uno de los concursos más polémicos y llamativos de Antena 3. Este talent musical consiste en que varias personalidades conocidas se esconden bajo un disfraz para mostrar su talento como artistas sin desvelar su identidad. El jurado debe adivinar de quién se trata con la ayuda del público y el famoso que más galas logré esconder su verdadera identidad será el ganador. Sin embargo, este programa no es original de la cadena y existen diferentes ediciones en varios países. Otra de las más conocidas es la estadounidense.

En 'The Masked Singer', versión estadounidense del concurso emitido en FOX, se vivió un complicado momento al tener que hacer frente a un tenso episodio de pánico en plena grabación. Este momento se dio cuando una de las concursantes, Firefly (Mariposa), tuvo que parar su actuación de pronto al comenzar a toser. Asimismo, mientras intentaba recuperar la voz, hacía gestos de asfixia en busca de ayuda.

Al principio, todo parecía ir bien, incluso la cantante que se oculta bajo el disfraz dejó al jurado sin palabras con su asombrosa voz, al igual que Jenny McCarthy señalaba que su cálida voz le ponía la piel de gallina. No obstante, a los pocos minutos, todo se paró de inmediato.

Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger y Robin Thicke, miembros del jurado, hacían gestos de aprobación ante la buena interpretación que la desconocida famosa estaba haciendo. Pero, de pronto, Mariposa comenzaba a toser y a doblarse sobre sí misma, mientras se daba golpes en el pecho, indicando así que no podía respirar.





"Está siendo atendida"

"¡Alguien tiene que ayudarla!", exclamaba Scherzinger. "¡Que alguien suba allí! ¡Hey hey hey!", pedía Thicke. Consciente de la gravedad, Ken Jeong se saltó las medidas del concurso y salió corriendo al escenario para a la concursante, ya que, además de actor, el cómico es médico.

Como consecuencia, vieron que la mejor opción era quitarle la máscara. No obstante, para no estropear el programa, varias personas rodearon a la enmascarada para que el público y el jurado no descubrieran su identidad. "Vamos a quitarte la máscara", aseguraban. Justo entonces, para proteger su identidad, el espacio ponía la pantalla en negro.

"Antes del descanso, Firefly tuvo que detener repentinamente su actuación. Ella está detrás del escenario en este momento siendo atendida por nuestro médico del set. Su bienestar es nuestra principal prioridad. Pero por ahora, el espectáculo debe continuar", informaba Nick Cannon a los espectadores tras volver de la pausa publicitaria.

Por este motivo, el programa tuvo que continuar con total normalidad. Sin embargo, el programa volvió a ser interrumpido para comunicar a la audiencia cómo se encontraba Mariposa y tranquilizar al público. "Firefly es una gran luchadora", decía, mientras la concursante volvía a subirse al escenario para terminar su actuación, la que terminó siendo valorada como la mejor de la noche.