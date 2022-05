Pablo Puyol aprovecha 'LaSexta Noche' y habla claro sobre si estará en el reencuentro de 'UPA Dance'

El actor Pablo Puyol ha visitado esta sábado el programa de La Sexta, 'LaSexta Noche', para conceder una entrevista a José Yélamo y explicar todos los proyectos en los que se encuentra inmerso, repasando su reciente paso por 'El Desafío', el programa de retos presentado por Roberto Leal en Antena 3 y producido por Pablo Motos.

Pero, una de las preguntas más importantes de la entrevista ha llegado cuando José Yélamo le ha preguntado por su presencia en el reencuentro de 'Upa Dance', la mítica serie basada en una academia de baile que se popularizó hace más de diez años y en cuyo reparto participaban rostros conocidos como Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo o el propio Pablo Puyol.

Lo mejor que ha podido pasarle a todos los incondicionales fans de las series de principios de los 2000 ha sido, sin ninguna duda, el reencuentro de sus protagonistas e incluso volver con nuevos capítulos. Que se lo digan a los que veían 'Un paso adelante' ('UPA Dance') sin quitar el ojo de la pantalla. Por todos aquellos que cantaron, bailaron, rieron y lloraron de la emoción con las historias que se creaban dentro de las paredes de aquella academia de baile.

En este sentido, una de las grandes confirmaciones que se ha producido en las últimas semanas es la de Miguel Ángel Muñoz. Hace unos meses, cuando se anunció la noticia, parecía que el actor no apostaba por su regreso. Porque como se suele decir, no siempre las segundas partes son buenas y algunos finales, que ya hicieron historia, hay que dejarlos como están. Sin embargo, es inevitable querer que regresen las series de nuestra vida y finalmente Miguel Ángel Muñoz ha aceptado.

Como opinó Miguel Ángel, en un principio: "Rodé una película con Pablo Puyol y Jesús del Cerro -productor ejecutivo y director de la serie- y hablamos sobre esto. Pablo y yo no compartíamos el mismo criterio. Él estaría encantado de que volviera la serie, pero yo no lo tengo tan claro. Creo que algo que tuvo tanto éxito como 'UPA Dance' sería difícil de superar y pienso que es mejor dejar las cosas como están".

Pablo Puyol habla sobre el reencuentro de 'Upa Dance'

Pero, parece ser que Pablo Puyol está lejos de sumarse a este esperado regreso, tal y como ha confirmado este sábado en 'LaSexta Noche': "Hasta yo sé, no. No me han contactado. Supongo que no".

Después, el propio José Yélamo le ha preguntado si le gustaría estar en el proyecto, algo a lo que Puyol ha respondido de forma positiva: "Claro que sí, me gustaría estar".

"Lo bonito sería saber qué es lo que les ha pasado. Por lo menos a esos cuatro o cinco personajes principales (...) Cómo han envejecido, incluso, cómo han madurado. Ojalá que sí", ha concluido el actor.