Pablo Motos sorprende a Pablo Chiapella al revelar su relación sentimental con una compañera de 'LQSA'

La noche del martes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'El Hormiguero'. Esta vez, el presentador recibió a Pablo Chiapella como invitado, ya que el actor se encuentra en plena promoción de su último proyecto: 'Llenos de gracia'. Esta película es una comedia basada en la historia real del ex jugador de fútbol Valdo y la hermana Marina, quien le ayuda a triunfar en el fútbol profesional. En esta historia, Chiapella da vida a Rafa, el primer entrenador de los niños que es en realidad el bedel del orfanato El Parral.

"Es un peliculón. Y me encanta poder decirlo porque ha salido una película preciosa, inteligente, con corazón, basada en un hecho real, con unos intérpretes nuevos y jóvenes impresionantes, y me encanta venir a venderte la película porque se vende sola. Es una película para ir con la familia y salir del cine sonriendo", comenzaba contando el actor sobre 'Llenos de gracia'.

"Lo bonito que tiene la película es que está basada en la historia de Valdo, el futbolista que terminó debutando con el Real Madrid y que pasó la infancia en un orfanato que es donde empieza la película", agregaba. "Yo soy el bedel del orfanato y el que entrena en primera instancia a los niños, pero mal. De hecho, los niños terminan llamando 'Fracasinho' a mi personaje", apunta.

"El casting fue brutal. Se presentaron 2.000 chavales y al final quedaron 11 que son una maravilla porque son chavales de barrio, inteligentes, pillos... Hubo un momento en el rodaje que terminaba y estaba tan bien hecho el casting que prácticamente los personajes de la película eran ellos luego también. Todo el rato era la película. Fue una sensación muy bonita... Estaban encantados de estar conmigo y, al final, la liaba yo más que ellos. Me tenían que hacer callar más a mí que a ellos", decía sobre trabajar con los niños.









El actor habla de su mujer

No obstante, aunque pertenece a la cadena rival, el presentador quiso preguntarle por su mítico personaje de 'La que se avecina', ya que fue lo que le catapultó a la fama. Al igual que se interesó por cómo afectaba a su vida personal su éxito en la ficción de Mediaset. Respecto a esto, el invitado contó que su hija de tan solo 7 años ya entiende su trabajo como actor, pero no le deja ver 'La que se avecina': "Pero no la dejo ver 'La que se avecina', que es muy pequeña, aunque sus primos y amigos sí le cuentan cosas".

"Es que no quiero que me vea a su padre en tanga todavía", reconoce entre risas, haciendo referencia a su estilismo cuando interpreta al Capitán Salami en la ficción. A pesar de ello, la pequeña le presenta a sus amigos como Amador. A raíz de esto, Motos le preguntó por su pareja, dado que forma parte del equipo de la misma serie: "¿Es verdad que era la que te probaba los tangas?".

"Natalia trabajaba en vestuario en la serie y me probaba toda la ropa. Pero Amador lleva tanga y a mí me llegaba con cuatro pinzas que me tenía que probar con ella para saber por dónde va a cargar aquello. Estaba en mi camerino, me los probaba en el baño y salía con el tanga. Ella me decía bien, mal, mete..." recordaba el actor entre risas.

Ante esto, el conductor del espacio de Antena 3 quiso saber si fue alguno de esos detalles lo que enamoró a su actual pareja. "Para superar la vergüenza lo convertía todo en una broma, en un chiste y una tontería", explicaba, dejando caer que fue su sentido del humor lo que le terminó conquistando.