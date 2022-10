Pablo Motos se pone nervioso en 'El Hormiguero' por lo que cuenta de Will Smith: "Me he puesto colorado"

La noche del martes, Pablo Motos volvió a ponerse al frente de 'El Hormiguero' y recibió a Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto como invitados, ya que se encuentran promocionando la película 'En los márgenes'. Tras hablar de la película, el presentador dio paso al primer juego con Trancas y Barrancas de verdad y mentira. Ellos deben contestar a las preguntas de las hormigas con una verdad o una mentira, mientras que el resto debe de señalar si la respuesta es cierta o no.

No obstante, el primero en jugar fue el presentador de Antena 3, quien quiso aprovechar su visible amistad con Will Smith para intentar adornar una verdad hasta convertirla en mentira. En primer lugar, las hormigas le preguntaron al presentador si en alguna ocasión ha estado en la casa del actor. "¡Vaya pregunta! Sí, si ha salido hasta en prensa, lo sabe todo el mundo", comenzaba respondiendo Motos para aportar veracidad a la respuesta.

Mientras el conductor del espacio contaba su historia, todos los presentes le atendían con atención y prestaban atención a cada detalle. Tal y como contaba el comunicador, Will Smith "quedó impresionado" con 'El Hormiguero', por lo que quiso llevar el formato a Estados Unidos.

Trancas y Barrancas consiguen verdades y mentiras ocultas de Pablo Motos, @PenelopeCruzOfi, @JuanDiegoBotto y Luis Tosar #CruzTosarBottoEHpic.twitter.com/b09GhqR2sD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 4, 2022

"¿Cómo me has pillado?"



"Nos compró la licencia por un año. Entonces, estuvimos allí preparando el programa. Había un tío muy bueno de la BBC, muchísimo mejor que yo de presentador para hacerlo. Y casi nos compran el programa en la NBC, pero al final nada", contaba el presentador. "Al final, no nos lo compraron porque en América empezó todo el mundo a hacer ciencia y lo que les gustaba del programa era la ciencia", se lamentaba el presentador.

No obstante, las sospechas y las preguntas de Trancas y Barrancas sobre la historia, al igual que la de algunos de los invitados, empezaron a poner nervioso al conductor del espacio. "¿En la NBA tampoco lo compraron?", preguntaban las hormigas entre risas. "Estuviste en casa de Will hablando de esto, pero tú no sabes inglés...", insistían Trancas y Barrancas, provocando que Motos se pusiese rojo en pleno directo. "No tengo ni idea de inglés y Will Smith habla mejor español que yo inglés", se defendía el comunicador.

"Yo creo que lo he visto un poco nervioso", señalaba Cruz, mientras levantaba el cartel de mentira, dado que no le parecía creíble la historia de Motos, lo que apoyó Juan Diego Botto. "Es todo verdad, salvo que he estado en su casa. ¿Cómo me has pillado? Me he puesto colorado...", se justificaba Motos, mientras preguntaba si se había notado mucho que estaba mintiendo.