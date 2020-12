Pablo Motos se ve obligado a disculparse con Pablo López en 'El Hormiguero': "Tengo que pedir perdón"

Este miércoles, Pablo López fue el invitado de 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo álbum, 'Unikornio. Once millones de versos después de ti', el que saldrá a la venta este viernes 18 de diciembre, tres años después del lanzamiento de su anterior disco.

Nada más comenzar el espacio de las hormigas y comentar lo que el cantante iba a promocionar, el presentador y el invitado demostraron, una vez más, la buena relación que mantienen tras las cámaras, tanta que Pablo Motos confesó al público que López le había propuesto participar en su último trabajo discográfico.

A raíz de esto, el conductor del espacio de Antena 3 se mostró muy arrepentido y decidió interrumpir la entrevista para disculparse con su invitado: "Te tengo que pedir perdón públicamente...", aseguró Motos, dejando muy sorprendido al cantante.

"Me llamaste y me dijiste 'quiero que metas una guitarra y tal'. Y yo te dije 'claro que sí'. Me llamaron de tu equipo y me dijeron que querías y yo dije que por supuesto y, luego, unos días por otros...", reconoció el presentador, dejando claro que no cumplió con su palabra por falta de tiempo.

Ante las declaraciones, el público se mostró muy sorprendido, por lo que López quiso explicar de que trataba su oferta: "Hay una canción que se llama 'Imagina tú' en el disco y... está sonando ahora. Cuando vi a Pablo tocar pensé que sería bonito, que igual que estuviste en un videoclip, en 'El patio', que fue tan importante, ahora en una canción de redención, de cura, me hubiera encantado que hubieras tocado... y me dejó tirado con quedada incluida y todo. En fin, un viernes que no olvidaré nunca".

A pesar de parecer un momento tenso entre ambos, el cantante se tomó con mucho humor lo sucedido, aunque Motos parecía sentirse algo incómodo: "No hombre, tampoco... pero te lo compensaré. No pongáis encima pianito de pena de fondo", le prometió el comunicador al coach de 'La Voz'.

Detalles de su vida personal

Dejando los reproches a un lado, acto seguido, comenzaron a hablar de algunos detalles de la vida personal del cantante. López comentó que se había comprado una casa y un gato muy grande: "Es el dueño de la casa, duerme encima de mí y ronca. También pongo nombres a las plantas como 'máquina de coser', 'miércoles' o 'Tina Turner'. Además tengo un huerto y me he hecho gazpacho, pero en general soy un desastre".