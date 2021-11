Pablo Motos no da crédito y frena 'El Hormiguero' por lo que pasa en directo: "Estoy asustado"

La noche del miércoles, Javier Gutiérrez fue el invitado que acudió a 'El Hormiguero' para ser entrevistado por Pablo Motos. El actor fue al espacio de las hormigas para promocionar su nueva película, 'La hija'. Al concluir la entrevista, el presentador dio paso a Trancas y Barrancas, quienes tenían preparados unos juegos para su invitado.

Con la ayuda del presentador, al actor invitado debía adivinar si las parejas que iban entrando a plató tenían una relación o no, dado que muchas fingieron serlo para engañar al comunicador y al entrevistado. Este juego es habitual en el programa de Antena 3, sin embargo, esta vez, todas las parejas tenían algo en común.

Todas las parejas que iban entrando se encontraban esperando un hijo y presentaban un embarazo algo avanzado, haciendo así un guiño a la película que el actor fue a promocionar al espacio. Una de las parejas estaba formada por Alejandra e Irma, quienes se mostraron muy cariñosas ante Motos y Gutiérrez.

"Aquí puede haber truco porque intentan despistarnos de entrada", opinaba el conductor del espacio, señalando que el mostrarse tan juntas era un truco para despistar, dejando caer que era una falsa pareja. Posteriormente, empezaron a hacer preguntas a la pareja para intentar conocer más sobre ella.

Tras varias cuestiones, Alejandra comentó que estaba de 8 meses y que iba a tener un niño. En ese momento, la joven notó una molestia y se dobló hacia adelante. Este gesto preocupó a todos los presentes, especialmente a su supuesta pareja, quien le preguntó rápidamente qué le pasaba.









"No me digas que vas a poner ahora de parto..."

"No me digas que vas a poner ahora de parto...", decía Motos, aparentemente preocupado. De pronto, un chorro de agua parecía salir de entre las piernas de Alejandra como señal de que acababa de romper aguas. El presentador no daba crédito ante lo que estaba pasando y decidió frenar el juego.

"¿Estás bien?", preguntaba el presentador, algo alarmada por lo que parecía que pasaba. Mientras tanto, la pareja miraba a todos lados en busca de ayuda, a pesar de reconocer que no era nada grave. Ante esto, Trancas y Barrancas tiraron por el humor y metieron prisa al presentador y al actor para que hicieran más preguntas, ya que debían terminar el juego antes de que se pusiera de parto.

Dada la situación, un miembro del equipo se acercó para comprobar que estaban bien y para preguntar si necesitaban ayuda. "Estoy asustado porque no sé si está fingiendo...", confesaba el conductor del espacio de Antena 3. Consciente de que el comunicador estaba realmente preocupado, las hormigas le revelaron que había sido una broma: "¡Pablo, inocente, que te la hemos colado!".

"Llevaba una jeringuilla en la espalda que le hemos puesto, no se ha meado encima", explicaba Trancas, señalando cómo habían simulado el chorro de agua. "Felicidades, habéis hecho una broma en directo: ¿Las demás como las hacéis?", reaccionaba Motos. "Sois unas farsantes", señalaba entonces el presentador, opinando que creía que no eran una pareja de verdad. Por su parte, el actor dijo que sí lo eran. Finalmente, fue Motos quien acertó y felicitó a ambas por su interpretación: "Lo habéis hecho genial".