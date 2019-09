Pablo López desvela sin permiso su nueva canción en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha estrenado la temporada 14 por todo lo alto. Pablo López ha vuelto a interpretar 'Me conocen', una de las nuevas canciones que todavía no ha estrenado de manera oficial. La primera vez que entonó la letra de la melodía fue en la final de la primera edición de 'La Voz' en Atresmedia en abril.

Todo ha empezado cuando Pablo Motos ha propuesto al cantante de 'El patio' que interpretara una canción a piano que empezara con la nota que tocara una de las invitadas anónimas. "No tengo ninguna canción con mi. La nueva que voy a sacar está en mi, pero no sé si tocarla", ha señalado López, que ha decidido interpretarla tras la persuasión de Motos, las hormigas y el público: "Me conocen por culpa del aire. Me conocen los que hablan de ti. Me conocen las guapas del baile y los bares que cierran Madrid. Me conocen los buenos, los malos y tú. Pero mamá, no. No, no, no, no, no. Mamá, no, díselo. Mamá, no, no. Que no me conocen, no".

En cuanto ha acabado su actuación estelar ha pedido disculpas a su equipo: "Me van a matar. Me van a acribillar. Me acabo de quedar en 'shock'. Es que me van a dar. ¿Por qué has tocado un mi?", ha preguntado el exitoso cantante de 'Tu enemigo'. ¡Qué ganas de que estrene oficialmente 'Me conocen' y podamos disfrutar de la versión completa de la canción!