Pablo Díaz descoloca a los espectadores al anunciar un nuevo cambio físico: "Va a ser muy pronto"

Pablo Díaz se ha convertido en uno de los rostros conocidos más seguidos del momento. Tras conseguir el bote de 'Pasapalabra', el concursante no ha dejado de regalar momentos para el recuerdo, desde su visita a 'El Hormiguero', hasta su directo tiñéndose el pelo de azul. Este sábado, Díaz ha dejado un mensaje en sus redes sociales con el que ha preocupado a sus seguidores.

El tinerfeño ha regalado, en la última semana, dos momentos memorables a la audiencia, compartidos con grandes personalidades de nuestro país. Díaz sorprendía a Twitter al colarse en casa de Cristóbal Soria para enseñarle uno de sus grandes talentos en directo, su habilidad con el violín. Fue el propio Soria quién quiso publicar el vídeo en sus redes en el que se les podía ver a los dos juntos sentados en un salón. Díaz arrancaba a tocar el himno del Sevilla con su violín a lo que Cristóbal le decía, "ole tú" y lanzaba un mensaje a sus seguidores: "disfruten sin pensar en el equipo".

Este sábado, como es habitual, los seguidores de Pablo en Twitch contaban con verle en directo, pero se han visto sorprendidos por un mensaje que ha dejado el tinerfeño en su cuenta de Twitter: "Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana".

Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la Vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana ?? — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 24, 2021

Como muchos españoles, a Pablo le ha tocado el turno de vacunarse contra la covid-19. Como él mismo ha contado, el joven de 24 años ha recibido el pinchazo que le ha causado algunos efectos secundarios habituales, como fiebre y mal cuerpo, por los que se ha visto obligado a descansar de sus compromisos en las redes sociales.

Ya este domingo Pablo, recuperado de la vacuna, ha vuelto a hacer su stream musical habitual.

100K en TikTok ?



Y lo más importante… NOS RAPAMOS EN DIRECTO ESTA SEMANA AAAAAAAH ?????? #PabloCalvopic.twitter.com/nKw55PDFhq — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 25, 2021

Pero es que además este domingo Pablo publicaba un vídeo en sus redes sociales anunciando algo que sus seguidores no se esperaban en absoluto. Antes de todo, el ganador del bote de Pasapalabra quiso agradecer los 100 mil seguidores en TikTok: “Sois los mejores, esto es increible”.

Pero Pablo Díaz sorprendió a sus seguidores y dijo: “Esto significa que nos vamos a rapar el pelo. Pondré un anuncio en mis redes y os diré la hora y el día exacto en el que voy a rapar pero va a ser muy prontito”. Sus seguidores le quisieron felicitar por esos 100 mil seguidores en TikTok y han aprovechado para comentar su decisión de raparse.

Te mereces eso y mucho más ???????? que ganas de ver el resultado del rapado!! — Jesusit07 (@JADRoficial) July 25, 2021

Enhorabuena por los 100K Pablo!! Aunque se que no te hace gracia lo de raparte el pelo ???? — EL BROS (@JoseBros27) July 25, 2021

Más fresquito estarás?? — Roser Caño Valls (@CanoRoser) July 25, 2021