Pablo Díaz confiesa por qué en algunos programas de "Pasapalabra" se le ve más cansado: "Se nota"

Pablo Díaz lleva más de 170 programas participando en "Pasapalabra", el exitoso programa presentado por Roberto Leal. El joven persigue desde el primer día el ansiado bote millonario y ha estado más de una vez cerca de conseguirlo. Hace una semana, Antena 3 soltaba un cebo que daba pistas sobre un inminente premio milonario para Pablo. Pero pese a que todo el mundio dio por hecho que iba a ser así, Pablo falló en la letra 'H' y se quedó a un sólo acierto de completar el tradicional rosco.

Pese a llevar más de 170 programas a sus espaldas, Pablo Díaz se mantiene muy fresco y activo en el concurso. Sin embargo, algunos fans de "Pasapalabra" han notado que en algunos programas el cansancio parece apoderarse de él. ¿Es debido a llevar tanto tiempo concursando por el rosco? El propio Pablo Díaz ha contado los motivos y ha señalado cómo es la dinámica de rodaje del programa.

“Grabamos dos o tres días a la semana. Me recogen a las 8 y media de la mañana. Llegamos al programa y podemos hablar un poquito con mi rival y con quien va a la 'Silla Azul'. Empezamos a las 11 más o menos y grabamos tres programas. Hacemos dos entregas seguidas, realizamos una pausa para comer y después grabamos un tercer programa por la tarde”, cuenta en una entrevista para la web de Antena 3. ¿Y cómo le afecta a Pablo grabar tres programas seguidos en un solo día? “Se nota mucho el cansancio, sobre todo en el tercero”, ha admitido el canario.

Al ser preguntado por su primera vez en ‘Pasapalabra’, el concursante ha confesado que ya fue con cierta preparación y con confianza de poder estar varios programas seguidos. Aun así, lo vivió con muchos nervios y recuerda que en la primera ‘Silla Azul’ estuvo a punto de ser eliminado. ¿Y de dónde nace su ilusión por participar en "Pasapalabra"? Pablo responde de forma clara y un poco melancólica: “Lo veía con mi abuela Conchita desde que era pequeñito”.

ASÍ SE PREPARA PABLO PARA "PASAPALABRA"

En el mismo reportaje, Pablo también cuenta cómo estudia para prepararse a fondo cada 'batalla': “Una parte de mi estudio pasa por streamear en Twitch. Se me ve a mí estudiando, repasando las palabras que ya me he apuntado con una aplicación que tengo aquí, y apuntándome palabras nuevas de Google o Wikipedia. La otra parte de mi metodología es caminando por el barrio y estudiando a la vez”, ha detallado.

Pablo Díaz vive en el barrio de Retiro y en su casa no puede faltar el piano con el que se relaja antes de cada programa o muchas noches antes de irse a dormir.

El curioso 'beneficio' que Pasapalabra consigue con los errores de Pablo Díaz en el rosco