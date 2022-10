Pablo Castellano, marido de María Pombo, se sincera sobre su situación económica: "Digo como sueldo"

Pablo Castellano y María Pombo forman una de las parejas más seguidas de nuestro país y su día a día es visto por miles de personas. Fue en 2012 cuando María se introdujo en redes sociales y, de pronto, tuvo tanto éxito que decidió dedicarse plenamente a ello. Asimismo, comenzó a obtener una fama nacional a raíz de su relación con el futbolista, por aquel entonces del Real Madrid, Álvaro Morata en 2014.

La influencer y el futbolista se volvieron inseparables y comenzaron a posar en todos los eventos juntos, incluso convirtiéndose en la pareja del momento. De hecho, abrieron un blog juntos en el que compartían su día a día. Sin embargo, cuando Morata fue fichado por la Juventus de Turín su relación empezó a enfriarse. Entre constantes viajes de avión por parte de ella y rumores de deslealtad por parte de él, terminaron rompiendo en 2015.

Fue ese mismo año cuando María conoció a Pablo Castellano, el que terminó convirtiéndose en el amor de su vida, su marido y el padre de su hijo Martin. Desde entonces, se han convertido en toda una pareja influencer. De hecho, él no estaba tan presente en redes sociales hasta que comenzó a salir con ella, dado que Castellano se dedica a su propio negocio.





"Gano más como influencer"



"Cuando mi padre vivía tenía una empresa de construcción. Tras su muerte, la que era su mujer en aquel momento decidió cerrar la empresa y nosotros empezamos de cero bajo el nombre 'Archarray e hijos'", contaba en una entrevista para 'La influencia', el programa de Cope. Ya han pasado doce años desde entonces, pero asegura que el éxito de la empresa no ha sido de golpe: "Ha sido muy poco a poco, ahora con las redes sociales haces más ruido".

De esta manera, reconoce que desde que comenzó su relación con la madre de su hijo y su presencia en Instagram aumentó considerablemente su empresa a tenido una mayor visibilidad. Pero de esto no solo se ha visto beneficiada su empresa de construcción, ya que él también se ha convertido en influencer al sumar casi medio millón de seguidores en Instagram. "María te hace ir de la mano con ella, jamás me he sentido detrás. Me ha ayudado mucho como persona y también profesionalmente. Martín es lo mejor de mi vida", dice Castellanos al respecto.

No obstante, el marido de la influencer afirma que dedica más tiempo a su empresa que a las redes sociales, pero gana más dinero con su cuenta de Instagram. "Gano más como influencer. Yo, personalmente, como Pablo Castellano, sí. En la construcción tengo 60 sueldos. Yo estoy diciendo como sueldo, lo que me llega a mí", revela al respecto.

Según han pasado los años, su negocio ha ido creciendo hasta tener a setenta personas trabajando con ellos. Respecto a estos, Pablo y su hermano consideran que su trabajo es "una pequeña empresa", muy familiar, en la que han conseguido formar "un equipo técnico muy bueno". "La gran mayoría de las obras vienen de fuera, nos contrata el estudio o hay clientes que nos contactan y el estudio les hace el diseño. Cuando es muy grande solemos trabajar con estudios externos. Yo en mi empresa soy puro comercial, me limito a conseguir trabajo con mi hermano", cuenta sobre su trabajo dentro de la empresa.