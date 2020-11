Óscar Díaz, ex concursante de ‘Pasapalabra’, desvela por qué ‘Boom’ es más difícil: “No es tan sencillo"

Óscar Díaz es uno de los españoles que más ha participado en los concursos de televisión. Lleva más de 20 años recorriendo los platós de todas las empresas audiovisuales nacionales y ha dado las claves de cada uno de los formatos en El Confidencial. 'Pasapalabra', 'Boom', 'Saber Ganar'... no se le escapa ni uno. Como curiosidad, es el participante que más dinero se ha llevado del programa de Hurtado, y ya pelea desde hace más de un año en '¡Boom!' con su equipo.

Sobre el espacio presentado por Juanra Bonet, Díaz aseguraba que no es tan sencillo. “¡Boom! Se compite por equipos, por lo que son varias las mentes que pelean por llegar a una respuesta. En casa de que alguno no conozca la respuesta siempre puede haber otro que termine sacándola mientras que en 'Saber y ganar' uno se la juega siempre solo”, indicaba.

Asimismo, en cuanto a preparación se refiere... 'Pasapalabra' requiere de una preparación exhaustiva frente al resto de concursos . Para hacer frente a 'El Rosco' hay que tener una memoria muy ágil: “Su fórmula permite esa preparación adicional, porque sobre las 25 palabras... unas 20 son palabras de diccionario o que han salido previamente en el programa, y luego hay otras cinco de cultura general que son de temas más vastos o amplios”, decía al diario.

Hay un formato que todavía no ha probado... 'El Cazador'. Este concurso propone el reto de batir a un “cazador” para hacerse con un premio final y se reta a los participantes a imponerse como uno de los concursantes más relevantes de la historia de la televisión.

Y esta es su opinión al respecto, a pesar de no haber acudido todavía al concurso: “No sé si sería concursante o 'cazador'', porque ya tienen a un buen equipo en el programa, pero diría que sí porque me gusta afrontar este tipo de desafíos y sigo disfrutando de la televisión en el primer día”, asegura.

¿Qué concurso es más complicado? ¿'Saber y Ganar' o 'Boom'?

Óscar Díaz ha reconocido que en el espacio del ente público hay un “nivel de dificultad general un poco más por encima”. Además, el madrileño hacía una distinción entre ambos concursos, comparándolos. “El reto de estos dos concursos reside en la amplitud de temas tocados, con un abanico amplísimo de materias a conocer en las diferentes pruebas”.

Y añadía: “Al ser dos programas más enciclopédicos, los conocimientos a prepararse son muchos más difusos, añadiendo ese componente de dificultad extra a su fórmula. No es tan sencillo prepararse para ellos”.

Por tanto, 'Saber y Ganar', requiere de una mayor preparación respecto al programa de Bonet.