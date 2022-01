Orestes sigue la estrategia de Javier Dávila para hacerse con la victoria en 'Pasapalabra': "Osado"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Es por esto por lo que muchos de los concursantes del programa de Antena 3 se conocen, ya sea por observar sus jugadas o por coincidir tras las cámaras. Como consecuencia, en muchas ocasiones, algunos de los participantes de etapas pasadas son recordados en el plató durante la grabación del espacio, ya sea por parte de los concursante o el presentador. En esta ocasión, ha sido Orestes quien ha hecho referencia a Javier Dávila durante el Rosco.





"Como decía el gran Dávila"



Como es habitual, Orestes y Jaime se encontraban muy igualados, terminando el programa empatados, por lo que ninguno deberá enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa. “Orestes, 19 aciertos, no tienes fallos y 27 segundos”, recordaba Roberto Leal. “Jaime, 20 aciertos, ningún error y 47 segundos”, agregaba. Ante esta situación, Orestes lo tenía muy claro a la hora de elegir su próxima estrategia.

“Cuando intento ser Osado, muchas veces peco de Osado. Cuando intento ir de prudente, peco de prudente porque a veces tengo opciones. Ahora tengo opciones para dos, pero ninguna muy clara, y como para la última no tengo ni pajolera idea, el bote sé que no está ahí…”, comenzaba diciendo el participante. “Entonces, me entrego a Jaime, como decía el gran Dávila, que le mando un fuerte abrazo, y ya está”, decidía muy seguro, haciendo referencia a Javier Dávila, quien fue un duro rival para Pablo Díaz.

“Te iba a decir: sin destripe. Pero no me ha dado tiempo”, comentaba Leal al respecto, entre risas, ya que Orestes ya había desvelado toda su estrategia. Por este motivo, nada más retomar el juego, el concursante dejó pasar los segundos para plantarse con 22 aciertos y ningún error, con la intención de no tener que ir a la Silla Azul. De esta manera, siguió el ejemplo de Dávila, quien solía finalizar sus partidas de la misma manera. Gracias a ello, el programa terminó con un empate entre ambos participantes, por lo que se verán las caras en la próxima entrega.