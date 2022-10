Orestes señala muy sorprendido la jugada de Rafa en 'Pasapalabra': "La primera vez en nuestra historia"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Asimismo, siguen destacando por su habilidad en 'La pista musical'.

"Cambian las tornas"



"Año de la canción: 2014", decía Roberto Leal como primera pista. "Muy moderna", se lamentaba Oresta, ya que suele tener una mayor habilidad para detectar las sintonías de los temas de los 60-70. Con tan solo los primeros segundos, ambos participantes sabían de que canción se trataba, por lo que pulsaron lo más rápido posible para poder tener el turno.

"Coldplay", decía Rafa muy seguro. Entonces, el participante se puso a cantar la canción para dar con el título, pero no se sabía demasiado bien la letra. "Si te fijas, no he dicho ninguna palabra en inglés. Parece que sí", señalaba él, entre risas. "No sé si es 'your stars' o 'your sky'", reflexionaba. "A Sky Full of Stars", acertaba después de varios intentos. "Ya habías dicho tres palabras y eso es más que suficientes, ya sabes como funciona esto", señalaba Leal.

"Creo que es la primera vez en la historia de nuestra Pista Musical que cambian las tornas", cortaba entonces Orestes, señalando a su compañero. "Que Rafa tiene le letra chapurreada y yo la sabía entera", apuntaba el veterano concursante, haciendo referencia a que siempre es él el que no se sabe bien las letras de las canciones en inglés a diferencia de su rival. "¿Te la sabías esta?", quiso saber el presentador, lo que Orestes afirmó. "Pero sin saber cantarla, eh", decía, ya que su compañero también destaca por saber entonar. "Tú tienes un estilo propio, que también es maravilloso", le animaba Leal.