Orestes se desespera en 'Pasapalabra' por lo que le pasa en el Rosco: "Hasta aquí hemos llegado"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia, asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja y ocupe la Silla Azul de manera habitual. Por este motivo, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, enfrentándose al riesgo de abandonar definitivamente el concurso. A pesar de ello, su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.









No obstante, este martes, Orestes volvió a sufrir un complicado momento en el Rosco. Las prisas por gastar el mínimo tiempo posible, provocaron que el concursante contestase rápidamente una de las preguntas que le hizo Roberto Leal. Esto provocó que fallase la primera pregunta, poniendo así un pie en la Silla Azul y perdiendo la posibilidad de llevarse el bote con 370.000 euros.

"No he escuchado bien, he sido tonto"



Jaime comenzó el primer turno en la prueba final del concurso, a que comenzó con 158 segundos. Tras dos aciertos, pasó palabra. Por otro lado, Orestes solo contaba con 150 segundos y decidió pasar el turno rápidamente para dejar la A para lo último. El concursante terminó la primera vuelta con 20 aciertos y 42 segundos restantes. Sin embargo, cometió su primer error al responder la primera letra.

"Chaqueta de tela con solapas y botones que llega por debajo de la cadera", le preguntaba el presentador. "Abrigo", contestó Orestes muy seguro, dado que creía que tenía clara la solución de la letra A. No obstante, la respuesta correcta era 'Americana'. "Abrigo es una prenda que sirve para abrigar, para americana, la descripción es más específica", le explicaba Leal.

"No he escuchado bien y me he lanzado a degüello, he sido tonto", reconocía Orestes, muy arrepentido tras escuchar la aclaración del conductor del espacio. "Es que las americanas no sirven específicamente para combatir el frío, no iba por ahí...", aclaraba el presentador. En cambio, Jaime terminó la primera ronda con 17 aciertos y 54 segundos, manteniendo la victoria.

Orestes ya tenía asumido que debía enfrentarse a la Silla Azul en la próxima entrega, ya que volvió a cometer un error en la Ñ. "Hasta aquí hemos llegado porque la americana me ha condenado y no tengo ninguna opción, voy a perder seguro", se lamentaba el concursante, teniendo en cuenta que llevaba 21 aciertos y dos fallos. Consciente de que tenía la partida ganada, una vez superó a Orestes en aciertos, Jaime siguió jugando y se la jugó en la letra E, la que falló. No obstante, volverá a liderar al equipo naranja en la próxima entrega.