Un okupa en directo en 'Espejo Público' se le vuelve en contra a Susanna Griso: "España es un cachondeo"

El programa de 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, ha entrevistado este jueves a una familia de okupas que actualmente están viviendo en un edificio de Valdemoro, cuyas viviendas, muy deterioradas, están llenas de okupas. José y su hijo, también José, viven como okupas porque, tal y como aseguran no pueden hacer frente a los gastos de un alquiler.

No obstante, en el plató de 'Espejo Público' ha comenzado la polémica cuando uno de los tertulianos se ha revelado, con pelos y señales, contra ellos. "Todo es ilegal", ha comenzado. "Ustedes son unos delincuentes porque no tienen contrato de arrendamiento y están ocupando la vivienda ilegalmente". A continuación, el colaborador asegura indignado: "España es un cachondeo".

"Sabía que me iba a decir eso. Llámeme delincuente. Soy un delincuente conmigo mismo", asegura el hijo enfadado. "Ni hago daño a nadie ni molesto a nadie". De hecho, el colaborador también ha criticado muy duramente que padre e hijo cultiven plantas de marihuana. Los okupas han defendido que se trata de un edificio que no genera ningún problema, y que ni los vecinos ni los herederos lo reclaman.

Ellos han asegurado que no son conflictivos pero han reprochado que hay varios "matones" que quieren echarlos, ya que hace poco el apartamento ha sido comprado por un nuevo dueño. Ellos, sin embargo, no se consideran delincuentes, ya que una tercera persona les abrió la puerta después de que ellos pagaran.

VÍDEO @EspejoPublico | José y su hijo okupan un ático en Valdemoro. Ambos trabajan pero aseguran que les imposible ahorrar y pagar la fianza que exige un alquiler



"No ahorro porque me lo gasto en ropita y en mis cosas"

Tensión en el plató de 'Espejo Público'

"No estoy defendiendo la okupación pero hay situaciones de vulnerabilidad, que si se dan las circunstancias que como la que se dan...", ha asegurado de inmediato Susanna Griso. En este punto, otra de las colaboradoras ha defendido que la okupación es un acto ilegal y tanto padre como hijo han salido en defensa de su estilo de vida, de su vivienda y de la pequeña plantación de marihuana que tienen en el edificio.

Cuando Susanna Griso ha comenzado a quedarse sin tiempo, otro de los colaboradores del programa les ha preguntado en qué gastan su dinero. El hijo ha asegurado que tanto él como su padre tienen trabajo pero defienden que les es imposible ahorrar para poder pagar un alquiler. "Hay dos tipos de personas: las que ahorran y las que no. Yo soy de las que no", ha indicado el hijo. "Me lo fundo todo en vivir, en comer, en ropita y en mis cosas", continuó diciendo.

Unas palabras que levantaron la indignación del plató, pero él defendió su estilo de vida: "Cada uno hace con su dinero lo que quiere".

