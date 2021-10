La oferta de trabajo de una empresa: 6000 euros por ver todos los capítulos de los Simpson

Los Simpson son por excelencia la serie referente de toda la historia de la televisión. Pese a ser una animación, rompió por completo los estándares preconcebidos sobre lo que tienen que expresar unos dibujos animados. No solo eso, sino que además, ha sido desde siempre para muchos de los jóvenes de hoy en día, el fiel compañero de los mediodías mientras llegaba la hora de comer. En total son más de ochenta y cinco países los que han disfrutado a lo largo de todos estros años de la enorme variedad temática de sus episodios, y no solo eso, sino que habrán comprobado en sus propias carnes el acierto de gran cantidad de los vaticinios que han hecho desde siempre.

Las aventuras de la familia más famosa de Estados Unidos constan de nada más y nada menos que 710 episodios; cada uno de ellos tiene una duración aproximada de 25 minutos, lo que viene a ser un total de 300 horas aproximadamente de contenido de entretenimiento. En otras palabras, verlo entero desde el principio sería todo un desafío para el más pintado... O puede que no.

La empresa norteamericana Platin Casino, ha decidido llevar a cabo un estudio mediante el cual buscan dar una explicación científica y psicológica a los constantes aciertos en las predicciones (voluntarias o involuntarias) que han realizado durante todos estos años. Y es que estos aciertos van desde la crisis del Ébola, hasta el viaje al espacio del multimillonario Richard Branson, pasando por el ascenso meteórico de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Lo más reciente, ha sido la predicción de la crisis de combustible del Reino Unido.

