Nuria Roca responde y reconoce el feo gesto que tuvo con Juan del Val en plenas vacaciones: "Es indefendible"

Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en uno de los matrimonios más mediáticos. Ambos son colaboradores habituales de 'El Hormiguero' y participan en la mesa de actualidad cada jueves. Gracias a esto, han regalado divertidos momentos en el espacio de Antena 3 al desvelar anécdotas de su vida privada que dejaban en evidencia a su pareja. De la misma manera, suelen utilizar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo es la relación que mantienen fuera de cámaras.

Dado que se encuentran de vacaciones, la pareja ha protagonizado una divertida polémica a través de sus redes sociales. Nuria Roca ha estado unos días en la playa junto a su familia, donde están aprovechando para cargar las pilas de cara a la próxima temporada televisiva que está a punto de comenzar. La presentadora siempre ha sido muy activa en redes sociales, por lo que no ha podido evitar publicar algunos de los mejores momentos que ha pasado en sus días de descanso.

Ha sido una de sus últimas publicaciones la que ha dado pie a un enfrentamiento entre Roca y Del Val. El escritor quiso hacer pública la llamativa decisión que tomó su mujer y que le afectó de lleno. El colaborador de 'El Hormiguero' utilizó su cuenta oficial de Instagram para desvelar que Roca había compartido una imagen junto a sus hijos en la que en un primer momento él aparecía, pero, por decisión de la presentadora, le recortó.

"¡Desolado! Veo una foto en el IG de Nuria Roca y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro. El caso es que la foto me resulta familiar. ¡Efectivamente! Repaso mi archivo y encuentro la original (la de abajo) ¡Me ha cortado, la muy cabrona! Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo. Os dejo que voy a seguir llorando", se quejaba Del Val.





La reacción de Nuria Roca

Esto se quedó en otra de las divertidas anécdotas de la pareja. No obstante, cuando Nuria Roca intervino en 'Zapeando' para hablar de sus nuevos proyectos, los colaboradores no pudieron evitar preguntarle al respecto. "Es la única foto de Juan a la que no le he dado 'like'", comenzaba reconociendo Nuria Roca entre risas. "Me he sentido tan mal y tan porquería en ese momento... Que he dicho, 'no le voy a dar ni 'like' porque lo que he hecho es indefendible", agregaba, asumiendo su culpa.

"Voy a ser muy sincera. Es verdad que las fotos que estaba subiendo estaban en formato vertical. Entonces, no cabíamos y no iba a cortar a uno de mis hijos. Pues, ¿A quién corto? Pues al que no es de sangre", explicaba la comunicadora. "Entre tu pareja y tu hijo, hay que prescindir de uno. Y si fuera un naufragio haría lo mismo y estaría bien hecho", le daba la razón Dani Mateo.

"También diré que, si hubiera cabido, yo le hubiera puesto con su filtro para quedar más mono y tal. Pero también es verdad que la foto no era muy favorecedora y dije 'pues le voy a hacer un favorcito'", agregó Roca, entre bromas. "Si es lo que te pasa Nuria, es por buena", corroboraba el presentador del espacio de laSexta.