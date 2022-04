Nuria Roca para los pies a Juan del Val por la confesión personal que hace de su matrimonio: "¡No lo cuentes!"

Como cada domingo,Nuria Roca formó parte de la parrilla de laSexta como presentadora de 'La Roca'. Además de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, los cambios frente a la pandemia por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, dedicaron parte del espacio a algunos de los momentos que más han dado que hablar en estos últimos días. Entre estos, destaca el bofetón que Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar, dado que, como consecuencia, ha anunciado que ha ingresado en una clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés originado por todo el revuelo mediático y ha sido penalizado por la Academia sin poder asistir a ninguno de sus eventos durante 10 años.

A raíz de esto, la presentadora se interesó por si alguno de los presentes había ocasionado una situación como la del actor: "¿Te han expulsado de algún sitio alguna vez?". "A ver... una cosa es que te expulsen y otra es que te inviten a salir", quiso matizar la presentadora, siendo esta la primera justificación sobre lo que contaría más adelante, compartiendo una confesión con los espectadores.

"A lo mejor de algún restaurante me han dicho 'oye ya vamos a cerrar, os invitamos a que descanséis en vuestra casa que la gente quiere dormir", reconocía la conductora del espacio de laSexta. En ese momento, Gonzalo Miró tomaba la palabra para plantear otra pregunta: "Lo cual me lleva a otro planteamiento, ¿alguna vez os han echado de una casa? Pero no porque fuese muy tarde y se quieren ir a dormir".

"Sí, a Nuria y a mí", soltaba de pronto Del Val, desvelando así una confesión personal de su matrimonio. Es por esto por lo que, de pronto, Roca la cortaba en pleno directo para evitar que siguiera hablando de lo que les pasó cuando les echaron de una casa: "¡No lo cuentes!". "Sí, lo voy a contar", aseguraba el colaborador, sin importarle la petición de su mujer.









"Y nos echaron de la casa"

"No voy a decir el nombre del matrimonio, pero es completamente cierto que nosotros íbamos a una cena, a la que a mí no me apetecía ir, pero para nada. Me convencen para ir y me comporto de una manera ejemplar, diría yo, aguantando tonterías. Llega un momento nada más terminar la cena y un señor pone un vídeo de él mismo y se comentan las cosas que ha hecho fenomenal y, cuando termina, nos dice que nos tenemos que ir, que quiere dormir", confesaba el escritor.

"Y nos echaron de la casa", corroboraba Roca. "Bueno, a vosotros y al resto de gente", señalaba Miró, señalando que no fue porque la pareja hiciese nada que provocase que les echasen. "No, es que solamente estábamos nosotros", le corregía la comunicadora de Atresmedia. Esta anécdora provocó las risas entre los tertulianos presentes en el plató, mientras pedían más detalles al respecto, concretamente si seguían manteniendo relación con esa pareja desde entonces.

Del Val parecía dispuesto a seguir contando más detalles sobre la historia, pero la presentadora le cortó en seco al no querer que siguiera hablando sobre ello. "Ya está, ya está. ¡Calla ya!", le interrumpía la conductora del espacio a su marido, entre risas. Entonces, el colaborador ya le hizo caso y continuó con la tertulia con total normalidad.