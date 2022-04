Nuria Roca frena La Sexta y revela el sueño de Juan del Val más allá de la televisión: "Lo sabía"

Forman una de las parejas televisivas del momento y comparten plató varios días a la semana en varios platós de televisión. Ambos forman parte de la ya mítica tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. Presentada por Pablo Motos, Del Val y Roca comparten mesa con Cristina Pardo y Tamara Falcó y ponen el toque de humor a los temas que ocupan la actualidad de la jornada.

Además, Nuria Roca se ha puesto en varias ocasiones al frente del espacio de Antena 3 cuando Pablo Motos se ha contagiado de covid. La presentadora se ha ganado el cariño de los espectadores, hasta tal punto que, a raíz de este papel y gracias a su dilatada trayectoria, Atresmedia decidió darle un programa propio en las tardes de los domingos en La Sexta.

'La Roca' analiza las noticias más destacadas de la semana, cuenta con entrevistas y una amplia mesa de colaboradores, entre los que se encuentra el marido de la presentadora, Juan del Val. En el 'Hormiguero' tiene un papel muy destacado, hasta tal punto que cuenta con una parte de humor en la tertulia de actualidad, cuyo contenido desconoce hasta el propio Pablo Motos. El presentador confía en él y la sección es muy comentada, llenándose tanto de aplausos como de críticas.

Los domingos se sienta en La Sexta junto a Nuria Roca e, incluso, ha tenido que presentar el programa en una ocasión, cuando su mujer se contagió de covid y no pudo asistir a su cita semanal con los espectadores, eso sí, vigiló muy de cerca a Del Val, con varias intervenciones en directo durante dicho programa.





La confesión de Juan del Val en La Sexta

Este domingo, hablando del precio de los carburantes, debido a la rebaja de 20 céntimos que ha puesto en marcha el Gobierno, Juan del Val ha sacado a la luz cuál ha sido su sueño profesional desde pequeño, y es que "le hubiera encantado ser camionero". "Lo digo de verdad. Siempre lo he pensado, desde niño, y Nuria lo sabe", ha asegurado, al tiempo que Nuria Roca ha confirmado que "era el sueño de su vida".

Tras la confesión, el colaborador de La Sexta ha explicado que "siempre he pensado que tenía que molar ser camionero", y ha añadido, "sobre todo, me parecía maravilloso ir con el camión, y, por ejemplo, voy de aquí a Valencia, y me paro cinco veces a tomar algo". La revelación de Del Val ha generado una tertulia en el plató y Nacho García ha reaccionado diciendo: "¿Y no has pensado en tener un camión por capricho?". Ante la ocurrencia del colaborador, Nuria Roca pedía, entre risas, que no diera ideas y Antonia San Juan añadía: "En octubre, para su cumpleaños, le compras un camión".