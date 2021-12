Nuria Roca confiesa en 'El Hormiguero' el problema que sufre con Juan del Val en casa: "Me desespera"

La noche del jueves,Pablo Motos cerró la semana de 'El Hormiguero' con una entrevista a Sergio Dalma. El cantante fue al espacio de las hormigas para promocionar su último disco, 'Alegría'. Este álbum cuenta con diez temas nuevos y dos bonus track. Asimismo, ha anunciado que se encuentra en plena gira, dado que tuvo que se aplazada por la pandemia. A pesar de ello, comenzará una nueva en enero por el nuevo disco.

Tras despedir al invitado, el presentador dio paso a la tertulia de actualidad de cada jueves formada por María Dabán, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val."Me han contado, que esta mañana estabas suspirando", contaba Pablo Motos, dirigiéndose directamente a la presentadora de 'La Roca'.

Patricia Pardo corta 'El Programa de Ana Rosa' para hacer una confesión personal: "Mañana me voy" Patricia Pardo se ha mostrado muy sincera y ha querido compartir una importante noticia a los espectadores de 'El Programa de Ana Rosa' Mabel Velasco 09 dic 2021 - 13:20

"Suspirando muchísimo ¿Me dejas contarlo?", preguntaba Del Val a su mujer. "Espera un momento, hay cosas que no se pueden contar", abroncaba Roca al escritor. "Es que Juan y yo...", le justificaba el presentador, dejando claro que es que ellos son muy buenos amigos. "Pero, ¿Suspirando de qué?", preguntó la colaboradora a Del Val directamente.

"A ver, yo esta mañana, a las 9 de la mañana, estaba intentando descansar un poquito después de llevar a los niños al cole. Le he dicho a Nuria que me iba a quedar un poco en la cama y que no hiciera mucho ruido. Pues, del baño al vestidor, era un constante viaje de Nuria resoplando. Y claro, le he dicho 'pero, joe, qué te pasa'. Porque, claro, no me ha dejado dormir, evidentemente", comenzaba contando el tertuliano.









"Entonces, he entrado dentro del vestidor y la he visto en una especie de nube de ropa, completamente desolada y resoplando. Mientras decía '¡Es que no me entra nada! Es que no me entra nada...'", recordaba el escritor, lo que provocaba la risa de todos los presentes en la mesa de Antena 3.

"Es que a las 9 de la mañana no te puedes quedar en la cama viendo una película"

"A ver. Estaba cabreada porque lo que yo pensaba que me entraba hace cinco semanas, pues por algo, se ve que no", aclaraba Roca, dejando claro que su enfado se debía a que la ropa no le entraba. "A ver, yo he escuchado la frase de que en los armarios la ropa encoge", aseguraba ella. "La ropa encoge y Tamara tiene otra sobre los bizcochos", decía Motos muy irónico. "Sí. Si miras los bizcochos se bajan", afirmaba Falcó.

"De verdad, cuando no os entra algo, ¿No os enfada?", quiso saber la conductora del espacio de laSexta. "Definitivamente me pasa. Además, es que me encanta comer y no es compatible con la moda", se lamentaba la hija de Isabel Preysler. "Terrible", corroboraba Roca. "De todas formas Pablo, ¿Me dejas decir una cosa?", pedía Roca al presentador, quien le dio la palabra sin pensarlo.

"He resoplado por dos cosas. He suspirado porque estabas metido en la cama, porque era una hora en la que ya tenías que estar fuera de la cama. Y, luego, porque estaba viendo una película, que no sé si era de vaqueros o antigua, y eso me desespera", revelaba la colaboradora. "¿Por qué te desespera lo que esté viendo Juan?", defendía Motos a Del Val. "Mira Pablo, no. Hay que hacer cosas", se quejaba la colaboradora entre risas. "Este es mi día a día", señalaba el escritor.

"Es que a las 9 de la mañana no te puedes quedar en la cama viendo una película", insistía Roca. "Puede hacer lo que quiera", le replicaba el presentador. "Claro, es que yo quería quedarme con la comida y tú no hacías más que resoplar", se quejaba el colaborador. "Hay que hacer cosas", zanjaba ella.