Nía Correira, la ganadora de 'OT 2020', confiesa que todavía no ha cobrado el premio

Nía Correira ha sido una de las últimas concursantes que ha ganado un premio televisivo. En su caso, tras meses en la Academia y el parón por el Estado de Alarma, la canaria se hizo con el primer puesto en la edición 2020 de 'Operación Triunfo', por lo que la premiaron con 100.000 euros.

No obstante, según ha revelado la propia cantante en una entrevista para El Mundo, todavía no le ha llegado su recompensa por quedar la primera: "¡No! Todavía estoy esperando. Supongo que este tipo de cosas es a 90 días, que me tocará en octubre. Ay ay ay...", ha comentado.

"Pero te puedo contar que cuando lo cobre, lo quiero ahorrar, porque no sabemos cómo vamos a estar en un par de meses. ¡La cosa está pelá!", agregó la triunfita.

Por otro lado, Nía publicará un nuevo sencillo en octubre, aunque no ha querido desvelar más detalles para que siga siendo una sorpresa para sus fans. "Estoy currando mucho y estoy muy contenta con eso y con mi equipo. La verdad es que también tengo cositas para el año que viene, pero aún no las puedo contar”, explicó.

Asimismo, la ex concursante de 'OT' confesó que todavía no se ha acostumbrado a la fama: "Eso es lo peor, la verdad. Porque es incómodo. Entras, por ejemplo, a un restaurante y todo el mundo se queda mirando. No te dicen nada, pero se quedan mirando. O sabes que están hablando de ti. Es raro. Pero también es guay. Porque, al final, te reconocen por algo que te gusta hacer".

El premio de "Los Lobos" de '¡Boom!'

Pero esto no es la primera vez que sucede. Por lo general, los premios económicos de los ganadores en concursos, realities y talents televisivos tardan mucho en llegar a sus carteras. Al igual que a la triunfita, "Los Lobos", los concursantes que más duraron en '¡Boom!', recibieron su premio meses después de su victoria.

Sin embargo, los concursantes se mostraron entusiasmados durante la espera de su recompensa. Además, tal y como explicó Erudino, "el premio, más que dinero, es ganar tiempo para nuestras vidas".