El motivo por el que Vicente Vallés elegiría a Pablo Iglesias para irse de fiesta

Vicente Vallés está actualmente de vacaciones, descansando después de una temporada frenética al frente de los informativos nocturnos de Antena 3. El balance de final de curso es muy bueno para la cadena: las noticias de Antena 3 han liderado en julio en el promedio de las dos ediciones informativas de lunes a domingo (1.831.000 Y 16,8%), seguidos de los de Telecinco (1.758.000 Y 16,1%). Muy por detrás quedan los de la televisión pública.

También en esta temporada Vicente Vallés se ha convertido en el blanco de la militancia de Podemos después de mostrarse muy crítico con la gestión de la pandemia realizada por el gobierno de coronavirus o por mostrarse muy incisivo en el 'escándalo Dina' que afecta directamente al líder de la formación, Pablo Iglesias. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, escribió sobre él lo siguiente: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos'".

Un ataque directo que provocó el respaldo absoluto de toda la profesión hacia Vallés. Días después, para justificar las palabras de su compañero, el propio Iglesias instó a "naturalizar" las críticas a medios de comunicación y periodistas. Lo que probablemente no entienda Unidas Podemos es que la crítica al Gobierno y a los partidos forma parte del ADN de cualquier buen periodista. Y Vallés, en su espacio informativo, lo ejerce con rigor y profesionalidad.

LA VISITA DE VICENTE VALLÉS A "EL HORMIGUERO"

La situación actual pone de relieve el hecho de que hace tres años Vicente Vallés optara por Pablo Iglesias para irse de fiesta. Eran otros tiempos, claro. Todo ocurrió en el programa "El Hormiguero" de Pablo Motos. Era 2017 y todavía Rajoy estaba en la Moncloa, Sánchez era líder de la oposición y renegaba de Iglesias, que en el futuro se convertiría en vicepresidente segundo de su Gobierno. Motos propuso a Vallés elegir entre diferentes líderes políticos para una acción. El periodista optó por Puigdemont para que le atara bien la cuerda con la que hacer puenting, no le dejaría las llaves de su casa a Putin, compartiría piso con Trump

En un primer momento, Vallés optó por Rajoy para irse de fiesta porque es más divertido de lo que en un principio podía parecer. Sin embargo, finalmente eligió al entonces presidente para planear un atraco "porque como no acabaría tomando la decisión, no se llevaría el atraco". Entonces, optó por Iglesias para irse de fiesta. Aunque matizó: "No sé a qué fiesta me iría con Pablo Iglesias". Motos le animó a hacerlo llevándose una "guitarrita" para cantar junto a Echenique.

La elección de Vallés contrasta con la opinión actual que el líder de Podemos y el resto de miembros de la formación tienen de Vallés. Quizá el periodista le seguiría eligiendo para irse de fiesta, pero parece claro que los miembros de Podemos optarían por otra persona para correrse una juerga.

