El motivo por el que Mario Casas pide que corten un vídeo en 'El Hormiguero': "¡Qué necesidad!"

La noche del martes, Mario Casas y José Coronado fueron los invitados de 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie. Ambos presentan 'El inocente', una ficción de Netflix que se estrena el próximo viernes en la plataforma y en la que comparte protagonismo con Aura Garrido.

Después de hablar de su proyecto, Pablo Motos quiso recordar que Casas también ha participado en el regreso de 'Los Hombres de Paco', dado que interpretó a Aitor Carrasco durante años. "Me lo pasé increíblemente bien grabando porque volví al pasado, retrocedí diez años atrás", aseguró el actor, muy emocionado por volver a formar parte del reparto de esta serie.

"Ha sido divertidísimo volver a encontrarme con Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Michelle Jenner...", reconoció el invitado. Sin embargo, han pasado muchos años desde entonces, y el presentador quiso saber cómo se sentía al volver a ponerse en la piel del mismo personaje después de haber ganado un Goya: "¿Te da vergüenza cuando ves cosas tuyas del pasado?".

"Vi algunos capítulos antiguos para preparar el personaje y coger su energía de nuevo, casi me pego un tiro en un pie", contó Casas, dejando claro que le dio mucha vergüenza ver como actuaba hace unos años. Dada su reacción, el conductor del espacio le preguntó si le molestaría que recuperase alguna escena de aquella época. "¡No hombre! ¡No tío! ¡Qué necesidad!", le pidió el invitado, negándose a emitir esas imágenes.

"Siento que hayas tenido que ver esto"

"Todos tenemos un pasado...", le animó José Coronado. Tanto los espectadores como el presentador quisieron verlo y el equipo del programa recuperó una escena en la que aparecían Casas, Jenner y Tous como protagonistas. "Cómo era Aitor Carrasco... Y, si te parece, hago una cosa por la televisión. No por mí, eh. Yo no lo haría. Voy a poner a Aitor Carrasco y, que sepas, que en la otra media pantalla vas a estar tú para que todo el mundo vea si te da vergüenza o no", explicó Motos antes de dar paso al vídeo.

Mientras se veía la escena de 'Los Hombres de Paco', Casas parecía estar incómodo y se mostró muy avergonzado. Además, pidió al equipo de 'El Hormiguero' que cortaran la escena en varias ocasiones. "Siento que hayas tenido que ver esto José", se disculpaba el actor con Coronado tras ver la escena.

"Van a llamar a mi casa y van a pedir que devuelva el Goya", bromeó el intérprete, desprestigiando así su actuación de hace años. "Qué emocionante Mario". insistía el presentador de Antena 3. "Pero ha sido increíble, eh. Tengo que decir que la vuelta a la serie ha sido espectacular y están haciendo algo muy chulo. Y volver a pillar la esencia de ese chaval que fui hace diez años, ha sido divertido", concluyó Casas.