El motivo por el que Jesús Vázquez se derrumbó en directo: "Me emociona mucho"

El pasado martes, se celebró la final de Álex en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por lo que fue un programa lleno de emociones, incluso Jesús Vázquez, presentador del espacio, vivió uno de sus momentos más duros frente a las cámaras al no poder retener las lágrimas cuando recordó a una de las personas más importantes de su vida.

Para desearle suerte, Isabel, la madre de Álex, llamó al programa para animar a su hijo en un momento tan importante como su final, una situación que emocionó mucho al presentador, quien recordó lo mucho que echa de menos a su madre, con quien tenía una relación muy estrecha.

Vázquez se derrumbó al ver el emotivo momento que estaban viviendo madre e hijo y las bonitas palabras que se estaban dedicando el uno al otro. "Es que las conversaciones de madre e hijo me emocionan", comenzó diciendo el comunicador con la voz muy temblorosa, aunque tuvo que parar para recomponerse y seguir hablando.

"Es que las madres me emocionan mucho porque yo ya no tengo madre", reconoció Vázquez sin poder articular palabra, ya que comenzaba a ahogarse con las lágrimas. La reacción del presentador emocionó mucho a los espectadores y a Isabel, quien se declaró fan suya tras asegurarle que "ha sido un buen hijo".

Estas últimas declaraciones por parte de la madre del tronista también conmovieron a Vázquez, quien tuvo que tomarse un momento para recuperarse y seguir con el programa. "Bueno, en fin... Joder...", se lamentó el comunicador por haberse hundido en directo. "Es que mi madre es muy fan tuya Jesús", comentó Álex para intentar animarle, lo que consiguió arrancarle una sonrisa.

El fallecimiento de su madre

Jesús Vázquez perdió a su madre hace años, pero no lo ha conseguido superar. "Se puso enferma durante el juicio. Tenía cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... En todas las enfermedades, si tú no pones de tu parte y no te cuidas, te pones peor. Ella estaba todo el día destrozada. Lloraba, no se tomaba las medicinas y se fue poniendo peor", confesó el presentador en 'Mi casa es la tuya' cuando Bertín Osborne le preguntó por el 'Caso Arny'.

"Cuando mi madre estaba en el hospital, le quitamos la televisión y le dijimos que se había acabado todo, que el juez había dicho que yo no tenía nada que ver. Al día siguiente se murió. Estaba esperando que pasara eso para poder irse en paz, sufrió mucho", reveló Vázquez​. "Yo con mi madre tenía un vínculo especial", agregó.