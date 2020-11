El motivo por el que un colaborador de 'Sálvame' "huye" de Jorge Javier: "Crees que te hago la vida imposible"

Antonio David Flores se ha convertido en un colaborador habitual de 'Sálvame', además de protagonizar polémicas y regalar divertidos o llamativos momentos a los espectadores. No obstante, su relación con Jorge Javier Vázquez no es la mejor, lo que se ha podido ver en varias ocasiones.

Este jueves, el padre de Rocío Flores acudió al plató y se sentó en uno de los sillones con el presentador de Telecinco, con quien hacía mucho que no coincidía, dado que estas últimas semanas había participado en el espacio cuando Paz Padilla se encontraba al frente.

"Buenas tardes. Hacía tiempo que no coincidía contigo ¿Qué pasa, que me estabas huyendo?", le dijo Vázquez a Antonio David en tono de broma. "No. Tu sabes que es la dirección la que dice cuando vienes y cuándo no", le respondía el invitado algo incómodo.

Entre bromas y risas, ambos comenzaron a lanzarse pullas camufladas con comentarios acompañados con una sonrisa. "El otro día con Paz me lo pasé muy bien", afirmó el ex militar, lo que provocó las risas en el plató. "Tienes que venir más con Paz", le replicaba el periodista. "O llevarme mejor contigo", apuntó el colaborador.

"Es una historia que te has inventado tú, una historia que te creas en la cabeza", le aseguraba el comunicador de Telecinco. "Es posible", le contestó Antonio David algo irónico mientras asentía. "Tú crees que te hago la vida imposible, ¿No?", le preguntaba Vázquez un poco más serio.

"Yo no te he dicho eso"

"¿Eso quien lo ha dicho? ¿Dónde has leído eso?", contestaba Antonio David con una sonrisa. "Lo has dicho tú en el plató", afirmó Vázquez. "¿En el plató? No, yo no te he dicho eso", confirmó el colaborador. "¡Alberto!, a Alberto que vas", exclamó el periodista entre risas, mientras utilizaba a uno de los directores como fuente. "Ah, que tienes testigos... ¡Que tío!", dijo el invitado sin poder retener las carcajadas.

De pronto, una noticia de última hora, el fallecimiento de Diego Maradona con 60 años por un paro respiratorio, acaparó la atención del público y silenció las risas. Es por esto por lo que se dejaron las bromas a un lado y decidieron retomar la conversación más adelante. "Ahora acabo con Antonio David", sentenció Vázquez.