El motivo por el que Anna Simón ha vuelto a Antena 3 tras su polémica marcha de 'El Hormiguero'

Anna Simón es una conocida periodista y presentadora televisión que cuenta con una amplia trayectoria en Atresmedia. Tras formar parte de diferentes programas de televisión como 'Tonterías las justas', comenzó a desarrollar una amplia carrera en Antena 3 y laSexta. Gracias a esto, en 2012, se convirtió en concursante de 'Tu cara me suena' y se convirtió en una colaboradora habitual de 'El Hormiguero'.

En 2014, comenzó a compaginar el espacio de las hormigas con 'Zapeando', el espacio de La Sexta que le permitió volver a obtener el protagonismo que ganó durante su etapa en Cuatro. Seis años después, la colaboradora dejó de formar parte de la mesa de laSexta. No obstante, su paso por 'El Hormiguero' terminó mucho antes.

Simón contaba con su propia sección y se dedicaba a enseñar trucos del hogar como doblar la colada mucho más rápido. Unos trucos que, actualmente, enseña Marta Hazas. Asimismo, la catalana también contó con un espacio dedicado a buscar hogar a perros abandonados, lo que posteriormente hizo Dani Rovira de manera esporádica. No obstante, todo terminó en 2017. Ante su repentina marcha, 'El Hormiguero' se vio obligado a dar explicaciones y aseguró que Simón tenía "compromisos profesionales" y una "apretada agenda", pero que volvería en un futuro cuando dispusiera de más tiempo.

A pesar de ello, la colaboradora nunca volvió y pareció que prefería compaginar 'Zapeando', de martes a jueves, con 'Oh happy Day', los lunes y viernes. Sus compromisos hicieron que no tuviese ni una noche libre para pasarse por Antena 3. Aunque no se ha confirmado nada al respecto, parece que el programa presentado por Motos muestra cierto rechazo a Simón desde su marcha.





Justo después de la salida de la colaboradora en 2017, 'El Hormiguero' rindió homenaje a todas las mujeres que formaban parte del programa con motivo del Día Internacional de la Mujer. En ese momento, el adiós de Simón no era oficial y se había comunicado que volvería. Sin embargo, no apareció en el vídeo ni un solo segundo. En cambio, aparecieron Pilar Rubio, Patricia Montero, Ana Morgade, Marta Hazas o Yibing.

Tras esta polémica, en 2020 abandonó también 'Zapeando' para comenzar una nueva etapa en TV3. Dado que no se produjo ninguna despedida oficial en el espacio de La Sexta, parte de la audiencia planteó un posible despido o algún tipo de tensión entre los compañeros. Sin embargo, la periodista aseguró que no se trataba de nada de eso y que no “consideró necesario darle un gran bombo”: “Simplemente son etapas de la vida, han sido seis años, es un programa al que quiero muchísimo y quién sabe, la puerta no está cerrada. En absoluto. Pero a veces te apetece probar otras cosas, formatos distintos…”.





Anna Simón en 'Pasapalabra'

Desde entonces, su trayectoria profesional se ha desvinculado totalmente de Atresmedia. Sin embargo, este lunes, ha vuelto a participar en un programa de Antena 3 para sorpresa de los espectadores. El motivo de su reaparición ha sido la participación de Simón como invitada en 'Pasapalabra', ocho meses después de dejar el programa de laSexta sin previo aviso.

"Yo ya me puedo ir, yo ya…", comenzó diciendo la comunicadora tras reconocer a Roberto Leal que estaba "nerviosa". Durante las presentaciones, la invitada aseguró que su etapa en TV3 seguía para delante y que, próximamente, estrenará un nuevo programa: 'Lloguer a primera vista'.

"Sería la traducción de Alquiler a primera vista y es un formato muy chulo en el que vamos a juntar a gente mayor, que van a compartir piso con gente joven. Son abuelos que ya tienen el piso pagado y que no quieren estar solos; y luego jóvenes que quieren irse de casa de los padres, pero no tienen dinero... Van a convivir una semana y tendrán la decisión final de si siguen o no", explicaba Simón.

Aprovechando la presencia de quien fue su compañera de cadena, el presentador del concurso quiso dedicarle unas bonitas palabras: "Me alegra que estés haciendo tele, la tele gana contigo". "Ay Roberto, muchas gracias, de verdad", reaccionó Simón muy emocionada. "Quiero verte haciendo cosas chulas porque te lo mereces de verdad”, agregó Leal.

.@AnnaSimonMari no se conforma con UN juego de #Pasapalabra tras ganar 'La pista musical' de ayer. Ella quiere otro. Ese es el espíritu de una ganadora. ???? pic.twitter.com/t2QKrOovAN — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 10, 2021