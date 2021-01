Mónica López da un toque de atención a Celia Villalobos: "No te voy a gruñir porque es televisión pública"

Desde el pasado jueves, la borrasca Filomena ha acaparado todos los medios de comunicación. El inesperado temporal ha afectado al día a día de la capital, al uso de las carreteras y al transporte público. A pesar de ser el tema más comentado, fue Telemadrid quien mejor cubrió el suceso durante el fin de semana, ya que transmitió casi 12 horas en directo para informar de las consecuencias de la nevada.

Por este motivo, el canal autonómico obtuvo el sábado su mejor dato de audiencia en año, al alcanzar un 12% de share a lo largo del día. Consiguiendo que, entre los fieles espectadores, se encontrara Celia Villalobos, quien no ha dudado en admirar el trabajo de la cadena durante su participación en ‘La Hora de La 1’.

Este lunes, el espacio de TVE ha arrancado informando de las últimas novedades de la gran nevada y de cómo está afectando al comienzo de semana en Madrid. Por este motivo, tras establecer una conexión en directo con Enrique López, consejero madrileño de Justicia y responsable de emergencias 112, para analizar la situación, el programa ha trasladado el tema a la mesa de debate.

Fue entonces cuando la política reconoció que había estado todo el sábado viendo Telemadrid: "Yo me he pasado el fin de semana, como es lógico, viendo Telemadrid. porque es donde venían más las cosas de Madrid. Y me parece terrible que las administraciones se peleen en un tema tan duro, tan fastidioso y tan jodido para los ciudadanos como es este", ha comenzado diciendo tras reconocer el buen trabajo de José Luis Martínez-Alemeida y "dar las gracias a la colaboración del conjunto de las administraciones".

'La Hora de la 1'

La reacción de Mónica López

El hecho de que Villalobos mencionase a Telemadrid durante una tertulia en Televisión Española ha llamado mucho la atención de los espectadores, pero también de los colaboradores que compartían mesa con ella.

Es por esto por lo que Mónica López no ha dudado en intervenir y dar un toque de atención a la ex política, a pesar de habérselo tomado con humor: "No te voy a gruñir, Celia, porque es televisión pública, también Telemadrid. Si no te gruño, ¿eh?", le ha dicho, generando las risas en el plató.

Como consecuencia, José Pablo López, director general de Telemadrid, se ha pronunciado en Twitter al escuchar cómo Villalobos alababa su trabajo y reconocía que había seguido las noticias de última hora en su canal: "Oye, pues agradecidos”, ha reconocido.