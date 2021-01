Igor Gómez corta en directo a Enrique López en 'La Hora de La 1' y reacciona a su ataque: "Me consta, eh"

Desde el pasado jueves, la borrasca Filomena ha acaparado todos los medios de comunicación. Esta gran nevada ha sido toda una novedad, dado que no se veían nada igual desde hacía años, en concreto en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, el inesperado temporal ha afectado al día a día de la capital, al uso de las carreteras y al transporte público, provocando que muchos trabajadores se hayan tenido que quedar en casa.

Es por esto por lo que, este lunes, ‘La Hora de La 1’ ha arrancado informando de las últimas novedades de la gran nevada y de cómo está afectando al comienzo de semana en Madrid. Asimismo, ha establecidouna conexión en directo con Enrique López, consejero madrileño de Justicia y responsable de emergencias 112.

En primer lugar, Igor Gómez, copresentador del programa de La 1, se ha interesado por el regreso de los colegios y universidades. “Es pronto para decirlo. Nos hemos marcado lunes y martes con los colegios cerrados… Si la movilidad a estos centros permite que este miércoles salgan a la calle miles de autobuses para que los niños puedan ir y los padres puedan llevarlos, lo haremos. Hay que tomar decisiones responsables, pero también hay que ser conscientes de que estamos ante una situación evolutiva, que puede evolucionar de una manera óptima o no”, ha comenzado diciendo el entrevistado.

“Las temperaturas de hoy han sido muy frías, han provocado mucho hielo… Estas temperaturas pueden variar. La previsión es que sigan siendo frías, no tanto como al principio se preveía. En cualquier caso, es evidente, que la nieve se ha convertido en hielo y esto provoca unas grandes dificultades para circular”, ha reconocido.

“El metro de Madrid es lo que está salvado la jornada para miles personas… Pero muchas personas han hablado del colapso… Han hablado de aglomeraciones, ¿Tienen un plan para que esto no vuelva a pasar?”, le ha preguntado el comunicador, dado que miembros del equipo de ‘La Hora de La 1’ se han visto dentro de las aglomeraciones para poder llegar a plató.

“Yo entiendo que viendo las imágenes aquí sentado, en un plató de televisión, todo se ve de una manera más objetiva…”, ha comenzado respondiendo López hasta ser interrumpido por Gómez, quien se ha sentido atacado por sus palabras. “Yo se lo digo porque hace dos horas no estaba sentado en este plató de televisión sino en las líneas de metro, por lo tanto, me consta, eh. No por lo que me hayan dicho”, le ha reprochado el presentador.

La respuesta de Enrique López

“Si me permite, me explico. Muchos trabajadores de metro también han tenido dificultades para llegar a trabajar. Se hace un esfuerzo sobrehumano para que el metro está funcionando con normalidad. Están intentando, por su puesto, regular las frecuencias para que no se produzcan esas aglomeraciones, fruto de ser el único medio de transporte que podemos utilizar en el día de hoy, a primeras horas. Sabemos que el covid sigue presente, les pedimos a los ciudadanos que extremen su seguridad”, ha declarado el político.

“Las probabilidades de contagiarse en un espacio como el metro, que renueva el aire cada 28 minutos, con la mascarilla y teniendo en cuenta que los contactos son de 15-20 minutos, es muy baja. Es mucho más alta en un centro en el que nos quitamos la mascarilla y permanecemos durante horas, porque estamos relajados… Estas aglomeraciones mañana serán menores y pasado desaparecidas”, ha concluido el invitado del espacio de TVE.