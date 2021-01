Mónica López salta ante las constantes correcciones de Rocío Monasterio en directo: "¡Se lo juro!"

Este martes, Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, en cómo afecta en la hostelería, las elecciones catalanas o su relación con el Partido Popular.

Tras hablar de la actualidad, la conductora del espacio también ha querido hablar de las últimas polémicas que apuntan a Vox: "Las palabras de Ortega Smith, que dijo literalmente, que lo he estado escuchando y me lo he apuntado: 'si pudiéramos evitar con nuestro voto que gobernaran Esquerra o el PDeCAT, haríamos todo lo posible para que no gobernaran'".

"Bueno, creo que no tienen más que leer el tuit de Ortega Smith, que dice claramente que pierdan cualquier esperanza...", ha comenzado justificándole la de Vox. "Escuchamos unas declaraciones", le ha corregido la presentadora para evitar que desviara la pregunta a otro debate.

"Creo que se entrecomillan, a veces, cosas que no responden a la realidad", ha continuado Monasterio hasta ser interrumpida por la periodista."Te juro, señora Monasterio, que esto lo he copiado literalmente de lo que dijo Ortega Smith", ha exclamado López, dejando claro que eran las mismas palabras que su compañero había pronunciado, dado que la entrevistada estaba intentando echar la culpa a la presentadora.

"He sufrido las entrevistas y lo que es que pongan entrecomillados de cosas que no he dicho", le ha reprochado la política. "Busque la entrevista de Ortega Smith", le ha aconsejado la presentadora, aparentemente cansada de la actitud de la invitada. "Pero leo aquí, dijo Ortega Smith que 'pierdan toda esperanza los enemigos de la unidad y la libertad de los españoles. Vox nunca facilitará su su acceso al gobierno de la Generalitat al PSC y ERC, son socios en el frente popular", ha leído Monasterio en Twitter, intentando llevar la contraria a López.

"El vídeo decía lo contrario"

"¿Y las declaraciones que hizo 24 horas antes?", ha insistido la comunicadora, ignorando los intentos de Monasterio por desviar la atención al tuit. "Hay que leer el tuit, es clarísimo", ha vuelto a decir Monasterio. "¿Y las declaraciones que hizo 24 horas antes a 'OkDiario'?", le ha replicado la presentadora, cansada de su negativa a responder la pregunta.

"Se entrecomilló un texto que no correspondía", ha vuelto a defender la entrevistada. "Que no, que es un vídeo", le ha aclarado la periodista de nuevo, entre risas, para quitar hierro al asunto. "Yo creo que lo mejor es leer su tuit. Yo le digo, creo que ha sido bastante claro, no vamos a ser socios del golpismo, no vamos a ser socios de los enemigos de España. Vamos a construir una alternativa que saque a Cataluña de la situación que se encuentra", ha concluido Monasterio.

"Bueno, nos quedaremos con su última versión de Ortega Smith, pero en el vídeo decía lo contrario. Ahí todo está en la hemeroteca, es lo que tiene la era digital, que todo queda guardado", ha apuntado la presentadora, lo que ha provocado la sonrisa forzada de la entrevistada.