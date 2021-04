Mónica López frena a Monasterio en directo al ser señalada por la de Vox: "Las preguntas las hago yo"

El pasado viernes 23 de abril,Pablo Iglesias abandonó el debate electoral celebrado en la SER por los constantes ataques recibidos por Rocío Monasterio. A raíz de esto, tanto el candidato de Unidas Podemos como Íñigo Errejón, el líder de Más País, han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido. De la misma manera, el PSOE también ha asegurado que, como el resto de partidos, no acudirá a ningún debate más con Vox.

Este lunes, 'La Hora de La 1' ha recibido a Rocío Monasterio para entrevistarla de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Nada más comenzar la entrevista, Mónica López ha querido hacer hincapié en lo sucedido la semana pasada entre la entrevistada e Iglesias, lo que no ha parecido gustar a la de Vox. "¿Condena usted las amenazas de muerte contra Pablo Iglesias?", ha comenzado preguntando la presentadora.

"Pues mira, igual que hace 72 horas que condené todas las amenazas, incluidas estas, pero muchas televisiones no sacaron esa condena. Lo que pedía Pablo Iglesias es que, igual que yo había condenado todas las amenazas, que, por favor, condenara las que habíamos sufrido en Vallecas", se ha justificado Monasterio. "Usted entiende que cuando Vox pone en duda la veracidad de esa amenaza, recuerda a aquellas veces en las que ustedes les solicitaban que se condenara a los atentados de ETA...." le ha reprochado López.

"Mire con que claridad hemos condenado que nos hemos presentado como acusación popular para intentar saber y averiguar y que se condene a quien ha mandado las amenazas a Pablo Iglesias. Vox se presentó, hace 72 horas, como acusación popular", le ha respondido la política. "Si la investigación da como resultado que las amenazas son reales ¿Se compromete usted, públicamente, a pedir disculpas?", ha querido saber la periodista.

"No, yo lo que he hecho ha sido condenar las amenazas. No me tengo que disculparme por condenar las amenazas y todas las agresiones", ha asegurado Monasterio. "Usted ha puesto en duda la veracidad de esas amenazas", le ha recordado la presentadora. "Señora Monasterio, estamos hablando de esa carta con cuatro balas que le llegaron a Iglesias. Usted condenó toda la violencia, pero puso en duda la veracidad de la amenaza", la ha interrumpido López al ver como la política intentaba centrar la conversación en el mitin de Vallecas.

"Lo que puse en duda es al gobierno. Yo creo que hay muchísimos españoles que ya no se creen nada de este gobierno. No se creen a un gobierno que no ha engañado con las mascarillas...", le ha rebatido la de Vox hasta ser interrumpida por la presentadora: "Señora Monasterio, si usted pone en duda a la persona que ha dicho que le ha llegado una carta con amenazas...". "Yo he condenado todas las amenazas porque no podemos permitir amenazas y agresiones a ningún político", ha insistido la entrevistada.

"Podemos tiene tendencia a montar determinados números"

"Abascal ha dicho que apesta a montaje de Podemos", ha recordado López. "De Podemos ya sabemos que tienen tendencia a montar determinados números como el del otro día en la SER. Pablo Iglesias entró en el plató pegando gritos a los periodistas que él no iba a estar con alguien de la ultraderecha", ha asegurado Monasterio. "Señora Monasterio, usted le dijo 'lárguese' ¿No hubiera preferido debatir con él?. Le pidió que se retractara y usted decidió no retractarse", le ha recordado la presentadora. "Yo lo que le dije es que el pretendía que nosotros no estuviéramos en el debate y amenazó a los periodistas que él no quería sentarse conmigo. Y yo no estaba dispuesta era a levantarme yo", se ha defendido la invitada.

"Señora Monasterio, ¿Cómo de bien le viene a Vox este asunto para la campaña?", le ha preguntado la comunicadora. "Nosotros no medimos lo que viene bien o mal. Nosotros defendemos nuestras posiciones y la libertad", ha insistido ella. "No entiende que son cosas separadas. Una cosa es defender una amenaza de muerte y no poner en duda su veracidad y otra cosa es que usted exija que se condene una agresión", ha señalado López. "Mire, ha tenido aquí a Pablo Iglesias, ¿Usted le ha pedido que condene las agresiones de Vallecas aquí? ¿Por qué a Iglesias nadie se lo ha preguntado?", le ha reprochado Monasterio.

"Las preguntas las hago yo señora Monasterio", le ha frenado la conductora del espacio a la entrevistada tras sus acusaciones. "Qué imagen le dan a los ciudadanos cuando vemos debates con palabras gruesas como las que oímos el pasado viernes. Llamó a la señora Mónica García amargada...Tienen que ser un modelo ético para los ciudadanos", ha sentenciado López. "A mí me llamaron dictadora, dijeron que era fascista, que era de ultraderecha... Esa parte la ha omitido usted", ha replicado Monasterio. Ante sus acusaciones, la presentadora de La 1 aseguró que lo escucharon y que también se lo preguntaría al resto de candidatos cuando acudieran a su programa.