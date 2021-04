Mónica López corta a Isabel Díaz Ayuso y la corrige en directo en 'La Hora de La 1': "Pero vamos a ver"

Este jueves, 'La Hora de La 1' ha recibido a Isabel Díaz Ayuso para entrevistarla de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid. A lo largo de la entrevista, Mónica López ha hecho hincapié en las amenazas recibidas por los políticas en estos últimos días, además de analizar la situación de la pandemia junto a la entrevistada y las medidas que quiere tomar el PP si se hace con la victoria el próximo 4 de mayo. Sin embargo, la conversación entre ambas se ha tensado al tocar el tema de la educación en la capital.

La invitada ha comenzado defendiendo la calidad de la educación madrileña y ha destacado que se puede elegir el colegio al que quieres llevar a tus hijos independientemente de tu código postal, lo que da la oportunidad a los padres de los "barrios más humildes" de que sus hijos "puedan estudiar en La Moraleja". "Te permite elegir si tienes dinero para hacerlo. Puedes elegir colegio si puedes pagarlo", le ha reprochado la presentadora.

"Nosotros permitimos que el padre de un niño de una zona más humilde pueda elegir que su hijo estudie en La Moraleja o en el distrito que más le convenga. En Madrid los niños sin recursos tienen la posibilidad de ser bilingües, algo que las generaciones pasadas no pudimos. Hoy en día, todos los niños de la Comunidad de Madrid van al colegio que sus padres han querido. Ellos escogen un colegio y pueden hacerlo", ha insistido la entrevistada tras asegurar que "el 94% de las familias" han recibido la primera opción entre los colegios que han pedido.

"Pero, seguramente, no puedan pagar ese colegio... Una persona que no se puede permitir un colegio que cueste 500 ó 700 euros no hará esa solicitud. Decir a que a todos se les da el colegio que piden... La gente tiene clara sus posibilidades", la he replicado López, contradiciendo así el argumento de Ayuso.

"Vamos a ver señora Ayuso"

"Pero vamos a ver. ¿Qué pasa, que el 94% de las familias de Madrid son ricas? El 94% de las familias en Madrid han dicho 'quiero este colegio'. Y lo tienen", ha señalado la política, visiblemente alterada. "Vamos a ver señora Ayuso. Si no te puedes permitir cierto colegio, ya no vas a echar una solicitud para ese colegio", ha repetido la comunicadora. "Bueno, eso en la educación privada, pero en la pública sí, que es la clave. Yo gestiono la educación pública, no la privada", se ha defendido Ayuso.

"La educación pública y la concertada", le ha corregido la conductora del espacio de La 1, mostrando así su desacuerdo con la del PP. "A mí de pequeña me hubiera gustado ir a determinado colegio y ser bilingüe y no pude. Pero esto ha ocurrido así toda la vida. No se trata de que haya gente que le vaya muy bien la vida, se trata de haya personas, por eso esa pretendida igualdad. De lo que se trata es que las familias que no tienen recursos, cada vez tengas más posibilidades de hacerlo", ha asegurado la entrevistada.

"Para mí, el verdadero ascenso social es la educación. Efectivamente, permitir que una familia pueda elegir un colegio en otro distrito y que nada se lo impida. Es que esto no ocurre en todas las Comunidades Autónomas. Lo damos por supuesto en Madrid porque nos hemos acostumbrado a ello, pero no sucede así ", ha concluido Ayuso para responder a la siguiente pregunta de la presentadora.