Mónica Carrillo: Su costumbre antes del telediario, su triste pérdida y las secuelas de su cáncer

SU COSTUMBRE ANTES DEL TELEDIARIO

Hace poco la presentadora compartía con sus seguidores una foto en la que explicaba la costumbre que lleva por bandera cada sábado y domingo antes de comenzar el telediario. En el texto que acompañaba a la publicación explicaba. "Cuando faltan unos minutos para que comience el informativo siempre le digo (a Matías Prats) la misma frase: “Mati, una foto para las redes". Muchas veces, reconocía "no hay tiempo para subirla, pero siempre tenemos presente a los que estáis al otro lado".





SU TRISTE PÉRDIDA

Mónica es muy activa en redes y no duda en compartir con su legión de seguidores sus momentos más personales. Uno de ellos vivido hace apenas unos días cuando la presentadora sufría una dura pérdida; su perra Luni. "Aquellas fueron las últimas navidades que pasamos juntas después de 15 años", lamentaba.

Con tristeza Mónica recordaba que Luni "ya apenas veía y se desorientaba con frecuencia, pero le seguía encantando pisar la playa. No tenía fuerzas y no aguantaba mucho paseando así que la mayor parte del tiempo iba en brazos. Fue una perra feliz hasta el final y un miembro más de la familia. Te echamos de menos".





MICROCUENTOS

En 2014, Mónica debutó con su primera novela "La luz de Candela", que alcanzó su tercera edición en tan solo una semana. En su haber cuenta además con otros títulos cómo 'La luz de Candela (2014) 'Olvidé decirte quiero' (2016), o 'La vida desnuda' (2020)

La licitana reconoce que "escribir es una necesidad", según ha confesado en alguna entrevista. "Es lo que da sentido a todo, que te miren a la cara los lectores y que te digan lo que sienten cuando leen tus historias porque es lo que cierra el círculo y le pone la guinda al pastel".

Para ella, la ficción, frente a su labor informativa vinculada a los hechos reales de actualidad, le "permite la libertad absoluta" algo que la "reconforta". "La literatura lo que me permite en el plano personal es evadirme y complementar esa faceta que me da el periodismo, que es contar historias sujetas a la actualidad. En la ficción puedo crear personajes, inventar tramas y hacer lo quiera con ellas".

Tal es su placer por la escritura que ha fusionado su gusto por las redes sociales con esta afición creando de lo que ha llegado a llamar 'microcuento'; una serie de tuit en los que comparte una reflexión o un poema cada día.





La vida se ceñía a los costados

Las lunas crecientes

Sin mes

Los huesos vibraban calados



Las conquistas fueron dudas

Nunca dejamos de correr

Exhaustos

Reventaron las costuras



Aprendimos a querer

Del revés y por derecho

Repetiría

Lo volvería a hacer #microcuento — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) December 19, 2020





Precisamente en 2017 publicaba 'El tiempo todo locura' en el que agrupaba estos microcuentos que tanto satisfacen a sus miles de seguidores. "Quería un libro sensorial, que lo disfrutáramos visualmente, en el tacto, en el olfato y obviamente con las sensaciones que transmite la lectura", señalaba a El Mundo. "Me encanta que puedan llegar y moverse de red social en red social- y esto era dar un paso más".

A estos microcuentos reconoce que se enfrenta igual que a una novela. "Manoseo las palabras y le doy forma y musicalidad, ayudándome de los instrumentos que tengo".

Por su labor en otro libro 'La vida desnuda', ganaba en marzo del año pasado el premio el Azorín de novela. Entonces se mostraba muy orgullosa de unir su nombre en el Azorín con nombres como Torrente Ballester o Jon Juaristi.

Este premio, señalaba "es un espaldarazo y se cierra el círculo llegando a los lectores".

Tres meses después de recibir el Premio Azorín ya vuela sola. ??#LaVidaDesnudapic.twitter.com/QbPBqBJeVl — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) June 10, 2020





MUY ACTIVA EN REDES

A Mónica Carrillo le gustan las redes sociales y disfruta de ellas. Asegura que le gusta la crítica y que las opiniones dispares con las que se puede encontrar, si bien no le gusta tanto la "confrontación". "Lo que no es de recibo ni en Twiter, ni en el parlamento ni en tu casa son las faltas de respeto y generar un ambiente de crispación simplemente como una manera de hacer ruido".

No obstante asegura que si bien provocar ese ruido es "fácil", suele provocarlo una minoría.

CARCINOMA EN LA CARA

Hace un año la presentadora relataba uno de los momentos más delicados de su vida. Desvelaba las consecuencias estéticas que había tenido el cáncer que le habían detectado un año antes. La periodista lo anunció precisamente en septiembre de 2020, cuando a través de su perfil oficial en redes sociales, comunicaba que el cirujano le había confirmado que tenía un carcinoma basocelular en la cara, del que fue operada.

La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza

En su cuenta de Instagram Carrillo compartía la imagen tras su operación. "A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses. Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cancer de piel localizado en la nariz”.

La periodista no dudaba en lanzar un mensaje a sus seguidores."La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza", a la vez que les enviaba un mensaje de prudencia. "Cuídense, protéjanse del sol y preocúpense por lo importante".

Entre estas dos fotos ha pasado un año. La vida sigue. Nos deja cicatrices profundas para que no nos olvidemos de todo lo sucedido, pero siempre avanza. Vamosss ??????

Cuídense, protéjanse del sol y preocúpense por lo importante. ?? pic.twitter.com/DOqZxLbu5x — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) June 6, 2021

Una vez reincorporada al informativo, Carrillo le lanzaba un guiñó a su compañero Matías Prats. "Ahora sé que tengo un buen lado y un malo y la baja ha sido, como tú dirías, de narices. Sé que te ha gustado”, bromeaba con su compañero.

PAN Y CHOCOLATE

La propia comunicadora ha reconocido que se alimenta bien y que su estilo de vida es saludable. "Tomo algún zumo multi-vitaminas por la mañana, tostada con aceite de oliva y café con leche. Por los menos el comienzo del día creo que lo hago bien. El resto depende del día, algunos como fuera y es más complicado. Las cenas suelo hacerlas ligeras aunque tomo mucho pan y chocolate".

Además trata de no ser demadiado sedentaria y corre siempre que puede. También practica yoga y en ocasiones se reune con amigos para "hacer alguna pachanga de paddle".

También ha reconocido que duerme menos de lo que debería "trasnocho y me gusta acostarme tarde, la verdad es que tengo el día bastante completo con muchas actividades y compromisos. A pesar de que ahora estoy en fin de semana, y se supone tengo el resto de la semana liberada, no es así. Hago entrevistas, voy a la radio, escribo y al final no duermo todas las horas que debería".