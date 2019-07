Monedero insulta gravemente a Cristina Seguí en pleno directo: No eches mierda por la boca

Tensión máxima en el espacio "Cuatro al día" de Carme Chaparro. Durante el programa de este miércoles, Juan Carlos Monedero y Cristina Seguí han mantenido un grave enfrentamiento que ha terminado con la periodista demandando respeto y criticando que nadie la apoye ante los graves insultos recibidos por parte de uno de los fundadores de Podemos.

Monedero estaba interviniendo en el programa cuando ha sido interrumpido por Seguí. En ese momento, le ha pedido callar de las malas maneras. "No puede ser que cada vez que uno quiera hablar la tipa ponga en marcha...", se ha quejado. Chaparro le ha pedido que corrija el calificativo de "tipa", algo que Monedero ha hecho inmediatamente aunque ha acusado a Seguí de "echar basura sobre la mesa".

Seguí rápidamente le ha contestado, denunciando que Monedero no para de insultarle. "En esta mesa, este señor me ha llamado 'cerda' al principio del programa y tipa. O hay un mínimo de respeto o yo me voy de la mesa. Este señor se pasa el programa interrumpiendo. Si lo que me ha dicho a mí se lo hubiera dicho a una mujer de izquierdas, abriríamos con ello cinco programas. Pero como yo soy de una ideología muy concreta, a este señor no le pasa nada. Esto es así", ha dicho.

Monedero se ha defendido diciendo que ella también le “llama de todo”: “Tú me has dicho etarra y eres tú la que está interrumpiendo todo el rato en el tiempo de los demás, no al contrario”, ha contestado. Carme, consultando con la directora, ha dicho que ella no tiene constancia de que Monedero la haya llamado “cerda” en ningún momento y ha mediado entre ellos: “Ya le he dicho a Juan Carlos que te pida perdón por lo de tipa y lo ha hecho. Yo modero la mesa y soy la que os da la palabra y hay que respetarse”.